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البحرين.. تعافي 40 حالة من "كورونا" ورصد 25 إصابة جديدة

إجمالي عدد الحالات القائمة يصل إلى 988 شخصاً حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن رصد 40 حالة إضافية من فيروس كورونا وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

ووفق صحيفة "الوطن" البحرينية، فقد بلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 703 حالات حتى الآن.

وأضافت الوزارة عن رصد 25 حالة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 988 حالة، بعد الإعلان عن تعافي 40 حالة.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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البحرين.. تعافي 40 حالة من "كورونا" ورصد 25 إصابة جديدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن رصد 40 حالة إضافية من فيروس كورونا وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

ووفق صحيفة "الوطن" البحرينية، فقد بلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 703 حالات حتى الآن.

وأضافت الوزارة عن رصد 25 حالة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 988 حالة، بعد الإعلان عن تعافي 40 حالة.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
02:03 PM

البحرين.. تعافي 40 حالة من "كورونا" ورصد 25 إصابة جديدة

إجمالي عدد الحالات القائمة يصل إلى 988 شخصاً حتى الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن رصد 40 حالة إضافية من فيروس كورونا وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

ووفق صحيفة "الوطن" البحرينية، فقد بلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 703 حالات حتى الآن.

وأضافت الوزارة عن رصد 25 حالة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 988 حالة، بعد الإعلان عن تعافي 40 حالة.

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