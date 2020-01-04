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مستشار الأمن القومي الأمريكي يحذّر إيران: أي رد على قتل "سليماني" سيكون "سيئاً للغاية"

قال: "قاسم" كان يخطّط لهجمات ضدّ عسكريين ودبلوماسيين أمريكيين بالمنطقة

حذّر مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين؛ إيران من الرد على قتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري، قاسم سليماني؛ بعملية للجيش الأمريكي قرب مطار العاصمة العراقية بغداد.

وقال، إن أيّ ردٍّ إيراني على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني؛ في غارة جوية أمريكية، سيكون "قراراً سيئاً للغاية".

وأضاف أوبراين؛ خلال إفادة للصحفيين عن العملية الأمريكية، أن سليماني استُهدف خلال سفره في أنحاء الشرق الأوسط، وهو يخطّط لهجمات ضدّ عسكريين ودبلوماسيين أمريكيين بالمنطقة.

وأكّد أن سليماني؛ خطّط لهجوم 27 ديسمبر الذي قُتل فيه متعاقدٌ أمريكي.

وأعرب أوبراين؛ عن أمله بألا تتأثر العلاقات "الطيّبة" مع العراق بعد مقتل سليماني.

مستشار الأمن القومي الأمريكي قاسم سليماني

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مستشار الأمن القومي الأمريكي يحذّر إيران: أي رد على قتل "سليماني" سيكون "سيئاً للغاية"
سبق

حذّر مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين؛ إيران من الرد على قتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري، قاسم سليماني؛ بعملية للجيش الأمريكي قرب مطار العاصمة العراقية بغداد.

وقال، إن أيّ ردٍّ إيراني على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني؛ في غارة جوية أمريكية، سيكون "قراراً سيئاً للغاية".

وأضاف أوبراين؛ خلال إفادة للصحفيين عن العملية الأمريكية، أن سليماني استُهدف خلال سفره في أنحاء الشرق الأوسط، وهو يخطّط لهجمات ضدّ عسكريين ودبلوماسيين أمريكيين بالمنطقة.

وأكّد أن سليماني؛ خطّط لهجوم 27 ديسمبر الذي قُتل فيه متعاقدٌ أمريكي.

وأعرب أوبراين؛ عن أمله بألا تتأثر العلاقات "الطيّبة" مع العراق بعد مقتل سليماني.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
10:38 AM

مستشار الأمن القومي الأمريكي يحذّر إيران: أي رد على قتل "سليماني" سيكون "سيئاً للغاية"

قال: "قاسم" كان يخطّط لهجمات ضدّ عسكريين ودبلوماسيين أمريكيين بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين؛ إيران من الرد على قتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري، قاسم سليماني؛ بعملية للجيش الأمريكي قرب مطار العاصمة العراقية بغداد.

وقال، إن أيّ ردٍّ إيراني على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني؛ في غارة جوية أمريكية، سيكون "قراراً سيئاً للغاية".

وأضاف أوبراين؛ خلال إفادة للصحفيين عن العملية الأمريكية، أن سليماني استُهدف خلال سفره في أنحاء الشرق الأوسط، وهو يخطّط لهجمات ضدّ عسكريين ودبلوماسيين أمريكيين بالمنطقة.

وأكّد أن سليماني؛ خطّط لهجوم 27 ديسمبر الذي قُتل فيه متعاقدٌ أمريكي.

وأعرب أوبراين؛ عن أمله بألا تتأثر العلاقات "الطيّبة" مع العراق بعد مقتل سليماني.

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