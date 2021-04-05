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لأول مرة.. نجاح أول جراحة لاستبدال مفصل ركبة بمستشفى رفحاء العام

أجرى فريق طبي بمستشفى رفحاء العام، عملية استبدال مفصل ركبة لمواطنة تبلغ من العمر 60 عاماً.

وكانت المواطنة تعاني من خشونة في الركبة وآلام مزمنة، أثرت على ممارستها للحياة بصفة طبيعية.

وجرى إخضاعها لعملية جراحية استغرقت ساعة ونصف الساعة، تم خلالها استبدال مفصل ركبة صناعي بنجاح.

وتعتبر هذه العملية هي الأولى من نوعها التي تجرى في مستشفى رفحاء العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لأول مرة.. نجاح أول جراحة لاستبدال مفصل ركبة بمستشفى رفحاء العام
سبق

أجرى فريق طبي بمستشفى رفحاء العام، عملية استبدال مفصل ركبة لمواطنة تبلغ من العمر 60 عاماً.

وكانت المواطنة تعاني من خشونة في الركبة وآلام مزمنة، أثرت على ممارستها للحياة بصفة طبيعية.

وجرى إخضاعها لعملية جراحية استغرقت ساعة ونصف الساعة، تم خلالها استبدال مفصل ركبة صناعي بنجاح.

وتعتبر هذه العملية هي الأولى من نوعها التي تجرى في مستشفى رفحاء العام.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
07:31 PM

لأول مرة.. نجاح أول جراحة لاستبدال مفصل ركبة بمستشفى رفحاء العام

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عويد التومي - رفحاء
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أجرى فريق طبي بمستشفى رفحاء العام، عملية استبدال مفصل ركبة لمواطنة تبلغ من العمر 60 عاماً.

وكانت المواطنة تعاني من خشونة في الركبة وآلام مزمنة، أثرت على ممارستها للحياة بصفة طبيعية.

وجرى إخضاعها لعملية جراحية استغرقت ساعة ونصف الساعة، تم خلالها استبدال مفصل ركبة صناعي بنجاح.

وتعتبر هذه العملية هي الأولى من نوعها التي تجرى في مستشفى رفحاء العام.

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