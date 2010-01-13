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الرئيس العراقي المنتهية ولايته يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

تعقد في موعد أقصاه 8 فبراير المقبل

قدم الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في موعد أقصاه 8 فبراير المقبل؛ بحسب ما ذكرت شبكة "رووداو" الإخبارية، اليوم "الخميس".

وذكرت "رووداو" أن برهم صالح قدم رسميًا أوراق ترشيحه إلى منصب رئاسة الجمهورية، إلى مجلس النواب العراقي.

وأعلن مجلس النواب العراقي، الاثنين الماضي، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مبينًا أن الانتخاب سيُجرى في موعد أقصاه الثامن من فبراير المقبل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس العراقي المنتهية ولايته يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية
سبق

قدم الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في موعد أقصاه 8 فبراير المقبل؛ بحسب ما ذكرت شبكة "رووداو" الإخبارية، اليوم "الخميس".

وذكرت "رووداو" أن برهم صالح قدم رسميًا أوراق ترشيحه إلى منصب رئاسة الجمهورية، إلى مجلس النواب العراقي.

وأعلن مجلس النواب العراقي، الاثنين الماضي، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مبينًا أن الانتخاب سيُجرى في موعد أقصاه الثامن من فبراير المقبل.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
04:44 PM

الرئيس العراقي المنتهية ولايته يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

تعقد في موعد أقصاه 8 فبراير المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في موعد أقصاه 8 فبراير المقبل؛ بحسب ما ذكرت شبكة "رووداو" الإخبارية، اليوم "الخميس".

وذكرت "رووداو" أن برهم صالح قدم رسميًا أوراق ترشيحه إلى منصب رئاسة الجمهورية، إلى مجلس النواب العراقي.

وأعلن مجلس النواب العراقي، الاثنين الماضي، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مبينًا أن الانتخاب سيُجرى في موعد أقصاه الثامن من فبراير المقبل.

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