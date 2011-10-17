نفَّذت الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حملات ميدانية مشتركة، شملت جميع مناطق ومحافظات السعودية.
وتأتي هذه الحملة الميدانية ضمن خطة الإدارة العامة للمرور لضبط مخالفات الشاحنات، والتحقق من التزام قائديها بالأنظمة المرورية.
"المرور" يبدأ حملة لضبط مخالفات الشاحنات والتحقق من التزام قائديها بالأنظمة
نفَّذت الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حملات ميدانية مشتركة، شملت جميع مناطق ومحافظات السعودية.
وتأتي هذه الحملة الميدانية ضمن خطة الإدارة العامة للمرور لضبط مخالفات الشاحنات، والتحقق من التزام قائديها بالأنظمة المرورية.
نفَّذت الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حملات ميدانية مشتركة، شملت جميع مناطق ومحافظات السعودية.
"المرور" يبدأ حملة لضبط مخالفات الشاحنات والتحقق من التزام قائديها بالأنظمة
نفَّذت الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حملات ميدانية مشتركة، شملت جميع مناطق ومحافظات السعودية.
وتأتي هذه الحملة الميدانية ضمن خطة الإدارة العامة للمرور لضبط مخالفات الشاحنات، والتحقق من التزام قائديها بالأنظمة المرورية.