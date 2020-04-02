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الأطباء الباكستانيون ينجحون في علاج 18 مصابًا بكورونا باستخدام عقارين للالتهاب والملاريا

"أسلم" يحذر من تعاطي العقارين بصفة شخصية مؤكدًا ضرورة إشراف طبيب لتفادي الآثار الجانبية

حقق الأطباء الباكستانيون تقدمًا في التحقيق الجاري للبحث عن علاج مؤثر على المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح الرئيس المشارك لمجموعة المستشارين لعلاج فيروس كورونا المستجد في باكستان الدكتور أسد أسلم اليوم أن فريق الأطباء توصل إلى نتائج إيجابية لعقار (Azithromycin) المضاد للالتهابات البكتيرية، وعقار (Hydroxychloroquine) المضاد للملاريا على المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح أن 18 شخصًا من المصابين بفيروس كورونا قد تماثلوا للشفاء بعد إعطائهم دورة علاجية للعقارين المذكورين لمدة خمسة أيام.

وأضاف أنه بعد النتائج الإيجابية لهذين العقارين على المصابين بفيروس كورونا، سيُعتمد كدواء لعلاج جميع المصابين بكورونا في باكستان.

وحذر الدكتور أسد أسلم عامة الشعب من تعاطي هذين العقارين بصفة شخصية، موضحًا أنه لا بد من تعاطيهما تحت إشراف طبيب مختص لتفادي الآثار الجانبية.

فيروس كورونا الجديد

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الأطباء الباكستانيون ينجحون في علاج 18 مصابًا بكورونا باستخدام عقارين للالتهاب والملاريا
سبق

حقق الأطباء الباكستانيون تقدمًا في التحقيق الجاري للبحث عن علاج مؤثر على المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح الرئيس المشارك لمجموعة المستشارين لعلاج فيروس كورونا المستجد في باكستان الدكتور أسد أسلم اليوم أن فريق الأطباء توصل إلى نتائج إيجابية لعقار (Azithromycin) المضاد للالتهابات البكتيرية، وعقار (Hydroxychloroquine) المضاد للملاريا على المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح أن 18 شخصًا من المصابين بفيروس كورونا قد تماثلوا للشفاء بعد إعطائهم دورة علاجية للعقارين المذكورين لمدة خمسة أيام.

وأضاف أنه بعد النتائج الإيجابية لهذين العقارين على المصابين بفيروس كورونا، سيُعتمد كدواء لعلاج جميع المصابين بكورونا في باكستان.

وحذر الدكتور أسد أسلم عامة الشعب من تعاطي هذين العقارين بصفة شخصية، موضحًا أنه لا بد من تعاطيهما تحت إشراف طبيب مختص لتفادي الآثار الجانبية.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
10:54 PM

الأطباء الباكستانيون ينجحون في علاج 18 مصابًا بكورونا باستخدام عقارين للالتهاب والملاريا

"أسلم" يحذر من تعاطي العقارين بصفة شخصية مؤكدًا ضرورة إشراف طبيب لتفادي الآثار الجانبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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حقق الأطباء الباكستانيون تقدمًا في التحقيق الجاري للبحث عن علاج مؤثر على المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح الرئيس المشارك لمجموعة المستشارين لعلاج فيروس كورونا المستجد في باكستان الدكتور أسد أسلم اليوم أن فريق الأطباء توصل إلى نتائج إيجابية لعقار (Azithromycin) المضاد للالتهابات البكتيرية، وعقار (Hydroxychloroquine) المضاد للملاريا على المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح أن 18 شخصًا من المصابين بفيروس كورونا قد تماثلوا للشفاء بعد إعطائهم دورة علاجية للعقارين المذكورين لمدة خمسة أيام.

وأضاف أنه بعد النتائج الإيجابية لهذين العقارين على المصابين بفيروس كورونا، سيُعتمد كدواء لعلاج جميع المصابين بكورونا في باكستان.

وحذر الدكتور أسد أسلم عامة الشعب من تعاطي هذين العقارين بصفة شخصية، موضحًا أنه لا بد من تعاطيهما تحت إشراف طبيب مختص لتفادي الآثار الجانبية.

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