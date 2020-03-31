النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الرشيد": السعودية تحقِّق الريادة العالمية في إدارة أزمة فيروس كورونا

كشف عن طرح مزادات عقارية جاذبة في الرياض ومكة

أشاد عبدالعزيز بن فهد الرشيد، المدير العام لشركة إتقان العقارية، بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة والحدود في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا، واصفًا هذه اللفتة الإنسانية بـ"غير المستغربة على قيادة هذه البلاد المباركة في بذل كل ما يؤمِّن الحياة الكريمة لكل من يعيش على ثرى هذه الأرض الطيبة".

جاء ذلك في تصريح له عقب إعلان وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس بمقر هيئة الغذاء والدواء.

وأكد "الرشيد" أن السعودية حققت المراكز المتقدمة والمبهرة بين دول العالم بالتعامل الاحترافي في إدارة الأزمة ممثلة بقطاعاتها كافة؛ إذ حظيت هذه القطاعات بالدعم والتوجيه والمتابعة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأثبتت من خلالها الكفاءة العالية التي تملكها السعودية في التعامل مع الأزمات على الصعد كافة.

وأشاد عبدالعزيز الرشيد بالقرارات المتواصلة التي اتخذتها حكومة السعودية لدعم المؤسسات والشركات والمنشآت الاقتصادية منذ بداية أزمة فيروس كورونا لتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على أداء القطاع الخاص، ولاسيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعد محركًا من محركات الاقتصاد السعودي الواعد.

وكشف المدير العام لشركة إتقان العقارية في ختام تصريحه عن أن شركة إتقان العقارية أكملت الاستعدادات كافة لطرح عدد من المزادات العقارية الواعدة والجاذبة في عدد من مناطق السعودية، من بينها مكة المكرمة وجدة والرياض، سوف تسهم في إنعاش السوق العقاري، وتحقق عوائد كبيرة للمستثمرين.. سائلاً الله أن يحفظ السعودية وقيادتها وشعبها، وأن يرفع الوباء عن العالم أجمع، وأن يبعد عنا الأمراض، إنه على كل شيء قدير.

المدير العام لشركة إتقان العقارية عبدالعزيز الرشيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الرشيد": السعودية تحقِّق الريادة العالمية في إدارة أزمة فيروس كورونا
سبق

أشاد عبدالعزيز بن فهد الرشيد، المدير العام لشركة إتقان العقارية، بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة والحدود في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا، واصفًا هذه اللفتة الإنسانية بـ"غير المستغربة على قيادة هذه البلاد المباركة في بذل كل ما يؤمِّن الحياة الكريمة لكل من يعيش على ثرى هذه الأرض الطيبة".

جاء ذلك في تصريح له عقب إعلان وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس بمقر هيئة الغذاء والدواء.

وأكد "الرشيد" أن السعودية حققت المراكز المتقدمة والمبهرة بين دول العالم بالتعامل الاحترافي في إدارة الأزمة ممثلة بقطاعاتها كافة؛ إذ حظيت هذه القطاعات بالدعم والتوجيه والمتابعة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأثبتت من خلالها الكفاءة العالية التي تملكها السعودية في التعامل مع الأزمات على الصعد كافة.

وأشاد عبدالعزيز الرشيد بالقرارات المتواصلة التي اتخذتها حكومة السعودية لدعم المؤسسات والشركات والمنشآت الاقتصادية منذ بداية أزمة فيروس كورونا لتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على أداء القطاع الخاص، ولاسيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعد محركًا من محركات الاقتصاد السعودي الواعد.

وكشف المدير العام لشركة إتقان العقارية في ختام تصريحه عن أن شركة إتقان العقارية أكملت الاستعدادات كافة لطرح عدد من المزادات العقارية الواعدة والجاذبة في عدد من مناطق السعودية، من بينها مكة المكرمة وجدة والرياض، سوف تسهم في إنعاش السوق العقاري، وتحقق عوائد كبيرة للمستثمرين.. سائلاً الله أن يحفظ السعودية وقيادتها وشعبها، وأن يرفع الوباء عن العالم أجمع، وأن يبعد عنا الأمراض، إنه على كل شيء قدير.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
10:42 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
12:31 AM

"الرشيد": السعودية تحقِّق الريادة العالمية في إدارة أزمة فيروس كورونا

كشف عن طرح مزادات عقارية جاذبة في الرياض ومكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,655

أشاد عبدالعزيز بن فهد الرشيد، المدير العام لشركة إتقان العقارية، بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة والحدود في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا، واصفًا هذه اللفتة الإنسانية بـ"غير المستغربة على قيادة هذه البلاد المباركة في بذل كل ما يؤمِّن الحياة الكريمة لكل من يعيش على ثرى هذه الأرض الطيبة".

جاء ذلك في تصريح له عقب إعلان وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس بمقر هيئة الغذاء والدواء.

وأكد "الرشيد" أن السعودية حققت المراكز المتقدمة والمبهرة بين دول العالم بالتعامل الاحترافي في إدارة الأزمة ممثلة بقطاعاتها كافة؛ إذ حظيت هذه القطاعات بالدعم والتوجيه والمتابعة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأثبتت من خلالها الكفاءة العالية التي تملكها السعودية في التعامل مع الأزمات على الصعد كافة.

وأشاد عبدالعزيز الرشيد بالقرارات المتواصلة التي اتخذتها حكومة السعودية لدعم المؤسسات والشركات والمنشآت الاقتصادية منذ بداية أزمة فيروس كورونا لتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على أداء القطاع الخاص، ولاسيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعد محركًا من محركات الاقتصاد السعودي الواعد.

وكشف المدير العام لشركة إتقان العقارية في ختام تصريحه عن أن شركة إتقان العقارية أكملت الاستعدادات كافة لطرح عدد من المزادات العقارية الواعدة والجاذبة في عدد من مناطق السعودية، من بينها مكة المكرمة وجدة والرياض، سوف تسهم في إنعاش السوق العقاري، وتحقق عوائد كبيرة للمستثمرين.. سائلاً الله أن يحفظ السعودية وقيادتها وشعبها، وأن يرفع الوباء عن العالم أجمع، وأن يبعد عنا الأمراض، إنه على كل شيء قدير.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,767
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,612
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,373
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,797

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة