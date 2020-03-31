"الرشيد": السعودية تحقِّق الريادة العالمية في إدارة أزمة فيروس كورونا

كشف عن طرح مزادات عقارية جاذبة في الرياض ومكة

أشاد عبدالعزيز بن فهد الرشيد، المدير العام لشركة إتقان العقارية، بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة والحدود في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا، واصفًا هذه اللفتة الإنسانية بـ"غير المستغربة على قيادة هذه البلاد المباركة في بذل كل ما يؤمِّن الحياة الكريمة لكل من يعيش على ثرى هذه الأرض الطيبة".

جاء ذلك في تصريح له عقب إعلان وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس بمقر هيئة الغذاء والدواء.

وأكد "الرشيد" أن السعودية حققت المراكز المتقدمة والمبهرة بين دول العالم بالتعامل الاحترافي في إدارة الأزمة ممثلة بقطاعاتها كافة؛ إذ حظيت هذه القطاعات بالدعم والتوجيه والمتابعة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأثبتت من خلالها الكفاءة العالية التي تملكها السعودية في التعامل مع الأزمات على الصعد كافة.

وأشاد عبدالعزيز الرشيد بالقرارات المتواصلة التي اتخذتها حكومة السعودية لدعم المؤسسات والشركات والمنشآت الاقتصادية منذ بداية أزمة فيروس كورونا لتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على أداء القطاع الخاص، ولاسيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعد محركًا من محركات الاقتصاد السعودي الواعد.

وكشف المدير العام لشركة إتقان العقارية في ختام تصريحه عن أن شركة إتقان العقارية أكملت الاستعدادات كافة لطرح عدد من المزادات العقارية الواعدة والجاذبة في عدد من مناطق السعودية، من بينها مكة المكرمة وجدة والرياض، سوف تسهم في إنعاش السوق العقاري، وتحقق عوائد كبيرة للمستثمرين.. سائلاً الله أن يحفظ السعودية وقيادتها وشعبها، وأن يرفع الوباء عن العالم أجمع، وأن يبعد عنا الأمراض، إنه على كل شيء قدير.