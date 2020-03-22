"الصحة": تعافي حالتين من فيروس "كورونا".. و40 إصابة جديدة بسبب مخالطة مجتمعية

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 511

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" ارتفع إلى 18 حالة بعد تماثل حالتين للشفاء.

وأوضح أنه وبعد تسجيل 119 حالة جديدة ارتفع عدد المصابين إلى 511 حالة.

وأكد أن 40 حالة من الحالات الجديدة جاءت نتيجة لمخالطة مجتمعية، مجدِّداً الدعوة للابتعاد عن التجمعات، وضرورة البقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة.