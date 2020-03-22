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"الصحة": تعافي حالتين من فيروس "كورونا".. و40 إصابة جديدة بسبب مخالطة مجتمعية

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 511

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" ارتفع إلى 18 حالة بعد تماثل حالتين للشفاء.

وأوضح أنه وبعد تسجيل 119 حالة جديدة ارتفع عدد المصابين إلى 511 حالة.

وأكد أن 40 حالة من الحالات الجديدة جاءت نتيجة لمخالطة مجتمعية، مجدِّداً الدعوة للابتعاد عن التجمعات، وضرورة البقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تعافي حالتين من فيروس "كورونا".. و40 إصابة جديدة بسبب مخالطة مجتمعية
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" ارتفع إلى 18 حالة بعد تماثل حالتين للشفاء.

وأوضح أنه وبعد تسجيل 119 حالة جديدة ارتفع عدد المصابين إلى 511 حالة.

وأكد أن 40 حالة من الحالات الجديدة جاءت نتيجة لمخالطة مجتمعية، مجدِّداً الدعوة للابتعاد عن التجمعات، وضرورة البقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
04:23 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
06:56 PM

"الصحة": تعافي حالتين من فيروس "كورونا".. و40 إصابة جديدة بسبب مخالطة مجتمعية

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 511

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
23,665

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" ارتفع إلى 18 حالة بعد تماثل حالتين للشفاء.

وأوضح أنه وبعد تسجيل 119 حالة جديدة ارتفع عدد المصابين إلى 511 حالة.

وأكد أن 40 حالة من الحالات الجديدة جاءت نتيجة لمخالطة مجتمعية، مجدِّداً الدعوة للابتعاد عن التجمعات، وضرورة البقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة.

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