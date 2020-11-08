إذا كانت سيارتك على وشك الاصطدام.. 5 نصائح قد تُنقذ حياتك

الاصطدام بجسم ثابت أخف ضرراً من المتحرّك

قدمت مديرية الطوارئ في مدينة فولغوغراد بروسيا، خمس نصائح للسائقين حول كيفية التصرف، عند قيادة السيارة في حالات الطوارئ على الطرقات.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، فإن كانت سيارتك على وشك الاصطدام بجسم متحرّك، حاول أن تفعل الآتي:

* لا تصطدم بجسم متحرّك

قال أحد المختصين في المديرية: "إذا كنت تقود السيارة، وأدركت أنك على وشك الاصطدام بسيارة قادمة من الجهة المعاكسة، فابذل قصارى جهدك للمراوغة، لأن الاصطدام بجسم ثابت، حتى لو كان شجرة، دائماً ما يكون أفضل من الاصطدام وجهاً لوجه مع جسم متحرّك".

* لا تتلق الضربة من الطرف الأيسر أو الأيمن

وأضاف الخبير: "افعل كل شيء لتفادي الاصطدام بجسم يتحرّك تجاهك، وحاول الاتجاه في هذه الحالة إلى خندق، أو سياج، أو شجيرة، أو حتى شجرة كبيرة، لأن ذلك أفضل من اصطدامك بسيارة.. وتذكّر أنه في حالة الاصطدام بجسم ثابت، فإن الضربة من الطرف الأيسر أو الأيمن، أسوأ من تلقي الضربة بمِصدّ السيارة الأمامي.

* تماسك ولا تسترخ

قبل الاصطدام، من المهم الحفاظ على رباطة الجأش، حتى تتمكن من القيادة إلى آخر فرصة.. من الضروري شحذ جميع عضلات الجسم إلى أقصى حد وعدم الاسترخاء حتى التوقف التام.

* احم رأسك

وتابع الخبير القول: "إذا كان الاصطدام حتمياً، احم رأسك. وإذا كانت السيارة تسير بسرعة منخفضة، اضغط ظهرك على المقعد، مع شد كل عضلاتك، وضع يديك على عجلة القيادة. إذا تجاوزت السرعة 60 كم/ ساعة ولم تكن ترتدي حزام الأمان، فاضغط بصدرك على عجلة القيادة".

* الركاب

يجب على الجالس في مقعد الراكب الأمامي، أن يغلق رأسه بيديه والسقوط على الجانب.. أما الجالس في الخلف فليحاول السقوط على الفراغ الذي أمامه.. إذا كان هناك طفل، فيجب أن تغطيه بجسدك.