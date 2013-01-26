وعبّر عدد من المواطنين عن جزيل شكرهم وتقديرهم لمدير عام الجوازات، ولجوازات منطقة مكة المكرمة، ولفرع الجوازات بمحافظة تربة على توفير هذه الخدمة الذاتية، والتي تسهم في التسهيل على المستفيدين بالحصول على الخدمة إلكترونيًّا وتفعيلها آليًّا في وقت قياسي.
وعبّر عدد من المواطنين عن جزيل شكرهم وتقديرهم لمدير عام الجوازات، ولجوازات منطقة مكة المكرمة، ولفرع الجوازات بمحافظة تربة على توفير هذه الخدمة الذاتية، والتي تسهم في التسهيل على المستفيدين بالحصول على الخدمة إلكترونيًّا وتفعيلها آليًّا في وقت قياسي.
26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
12:31 PM
"جوازات مكة" تُنهي تركيب جهاز تفعيل نظام البصمة "أبشر" بتربة
يسهِّل على المستفيدين الحصول على الخدمات الإلكترونية بسهولة ويُسر ذاتيًّا
وعبّر عدد من المواطنين عن جزيل شكرهم وتقديرهم لمدير عام الجوازات، ولجوازات منطقة مكة المكرمة، ولفرع الجوازات بمحافظة تربة على توفير هذه الخدمة الذاتية، والتي تسهم في التسهيل على المستفيدين بالحصول على الخدمة إلكترونيًّا وتفعيلها آليًّا في وقت قياسي.