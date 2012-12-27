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"الندوة العالمية" تنفّذ "برامجها الشتوية" في قيرغيزيا لدعم الأسر المحتاجة

للتخفيف من برودة الجو بتوزيع الفحم الحجري والمئات من الكسوات على الأيتام

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قيرغيزيا، بتنفيذ البرامج الشتوية التي يحتاج إليها كثير من الأسر والأهالي في عديد من المحافظات للتخفيف من برودة الطقس في فصل الشتاء.

وتم خلال البرنامج توزيع الفحم الحجري على (120) أسرة بواقع طنين لكل أسرة، والمئات من الكسوة والملابس الشتوية على الأيتام.

وتقوم الندوة العالمية بتنفيذ هذه البرامج الشتوية في عديد من البلدان التي تعاني الطقس البارد الذي يعيق الحياة والحركة وتتمثل في توزيع البطاطين والمدافئ والكسوة ومواد التدفئة من الفحم والحطب.

وتواصل الندوة تقديم جهودها النوعية الإنسانية التي يحتاج إليها سكان المناطق في عديد من دول العالم على اختلاف بيئاتهم وأماكنهم ومناخهم واحتياجاتهم، كما قدّم مكتب الندوة شكره للمملكة حكومة وشعباً على العطاء المتواصل الذي يمتد إلى كل مكان في العالم.

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"الندوة العالمية" تنفّذ "برامجها الشتوية" في قيرغيزيا لدعم الأسر المحتاجة
سبق

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قيرغيزيا، بتنفيذ البرامج الشتوية التي يحتاج إليها كثير من الأسر والأهالي في عديد من المحافظات للتخفيف من برودة الطقس في فصل الشتاء.

وتم خلال البرنامج توزيع الفحم الحجري على (120) أسرة بواقع طنين لكل أسرة، والمئات من الكسوة والملابس الشتوية على الأيتام.

وتقوم الندوة العالمية بتنفيذ هذه البرامج الشتوية في عديد من البلدان التي تعاني الطقس البارد الذي يعيق الحياة والحركة وتتمثل في توزيع البطاطين والمدافئ والكسوة ومواد التدفئة من الفحم والحطب.

وتواصل الندوة تقديم جهودها النوعية الإنسانية التي يحتاج إليها سكان المناطق في عديد من دول العالم على اختلاف بيئاتهم وأماكنهم ومناخهم واحتياجاتهم، كما قدّم مكتب الندوة شكره للمملكة حكومة وشعباً على العطاء المتواصل الذي يمتد إلى كل مكان في العالم.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
01:50 PM

"الندوة العالمية" تنفّذ "برامجها الشتوية" في قيرغيزيا لدعم الأسر المحتاجة

للتخفيف من برودة الجو بتوزيع الفحم الحجري والمئات من الكسوات على الأيتام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قيرغيزيا، بتنفيذ البرامج الشتوية التي يحتاج إليها كثير من الأسر والأهالي في عديد من المحافظات للتخفيف من برودة الطقس في فصل الشتاء.

وتم خلال البرنامج توزيع الفحم الحجري على (120) أسرة بواقع طنين لكل أسرة، والمئات من الكسوة والملابس الشتوية على الأيتام.

وتقوم الندوة العالمية بتنفيذ هذه البرامج الشتوية في عديد من البلدان التي تعاني الطقس البارد الذي يعيق الحياة والحركة وتتمثل في توزيع البطاطين والمدافئ والكسوة ومواد التدفئة من الفحم والحطب.

وتواصل الندوة تقديم جهودها النوعية الإنسانية التي يحتاج إليها سكان المناطق في عديد من دول العالم على اختلاف بيئاتهم وأماكنهم ومناخهم واحتياجاتهم، كما قدّم مكتب الندوة شكره للمملكة حكومة وشعباً على العطاء المتواصل الذي يمتد إلى كل مكان في العالم.

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