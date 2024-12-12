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نزفوا حتى الموت.. وزير الإعلام اليمني: الحوثيون قتلوا 4 صحفيين

دعا الجهات الدولية المعنية للضغط وإطلاق سراح بقية المحتجزين

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني استشهاد أربعة من الصحفيين الذين أصيبوا أثناء عملية اقتحام المليشيات الحوثية لمقر قناة "اليمن اليوم".

وقال الأرياني إن الشهداء الأربعة ظلوا بعد إصابتهم قيد الاحتجاز وحرموا من تلقي الإسعافات وظلوا ينزفون حتى الموت.

‏وأضاف: نقلت المليشيات الحوثية الإرهابية الصحفيين المحتجزين العاملين بقناة "اليمن اليوم" إلى مكان مجهول، ولا أستبعد أن يكون ذلك تمهيداً لتصفيتهم.

‏وأردف: هؤلاء الصحفيون لا يمتلكون الأسلحة وليسوا بمقاتلين، وليست لديهم إلا الكلمة، فلماذا تتم تصفيتهم أو استمرار احتجازهم؟

‏وطالب "الأرياني" نقابة الصحفيين العرب واتحاد الصحفيين الدوليين والمنظمات الدولية والأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام لليمن إسماعيل ولد الشيخ؛ بسرعة التدخل والوفاء بالواجب القانوني والإنساني من خلال الضغط لإطلاق سراح جميع الصحفيين وفِي مقدمتهم العاملين في قناة "اليمن اليوم".

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نزفوا حتى الموت.. وزير الإعلام اليمني: الحوثيون قتلوا 4 صحفيين
سبق

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني استشهاد أربعة من الصحفيين الذين أصيبوا أثناء عملية اقتحام المليشيات الحوثية لمقر قناة "اليمن اليوم".

وقال الأرياني إن الشهداء الأربعة ظلوا بعد إصابتهم قيد الاحتجاز وحرموا من تلقي الإسعافات وظلوا ينزفون حتى الموت.

‏وأضاف: نقلت المليشيات الحوثية الإرهابية الصحفيين المحتجزين العاملين بقناة "اليمن اليوم" إلى مكان مجهول، ولا أستبعد أن يكون ذلك تمهيداً لتصفيتهم.

‏وأردف: هؤلاء الصحفيون لا يمتلكون الأسلحة وليسوا بمقاتلين، وليست لديهم إلا الكلمة، فلماذا تتم تصفيتهم أو استمرار احتجازهم؟

‏وطالب "الأرياني" نقابة الصحفيين العرب واتحاد الصحفيين الدوليين والمنظمات الدولية والأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام لليمن إسماعيل ولد الشيخ؛ بسرعة التدخل والوفاء بالواجب القانوني والإنساني من خلال الضغط لإطلاق سراح جميع الصحفيين وفِي مقدمتهم العاملين في قناة "اليمن اليوم".

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
06:02 PM

نزفوا حتى الموت.. وزير الإعلام اليمني: الحوثيون قتلوا 4 صحفيين

دعا الجهات الدولية المعنية للضغط وإطلاق سراح بقية المحتجزين

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عبدالعزيز الريثي - الرياض
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أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني استشهاد أربعة من الصحفيين الذين أصيبوا أثناء عملية اقتحام المليشيات الحوثية لمقر قناة "اليمن اليوم".

وقال الأرياني إن الشهداء الأربعة ظلوا بعد إصابتهم قيد الاحتجاز وحرموا من تلقي الإسعافات وظلوا ينزفون حتى الموت.

‏وأضاف: نقلت المليشيات الحوثية الإرهابية الصحفيين المحتجزين العاملين بقناة "اليمن اليوم" إلى مكان مجهول، ولا أستبعد أن يكون ذلك تمهيداً لتصفيتهم.

‏وأردف: هؤلاء الصحفيون لا يمتلكون الأسلحة وليسوا بمقاتلين، وليست لديهم إلا الكلمة، فلماذا تتم تصفيتهم أو استمرار احتجازهم؟

‏وطالب "الأرياني" نقابة الصحفيين العرب واتحاد الصحفيين الدوليين والمنظمات الدولية والأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام لليمن إسماعيل ولد الشيخ؛ بسرعة التدخل والوفاء بالواجب القانوني والإنساني من خلال الضغط لإطلاق سراح جميع الصحفيين وفِي مقدمتهم العاملين في قناة "اليمن اليوم".

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