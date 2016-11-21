أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تنفيذ 13 استهدافًا للمليشيا الحوثية في الساحل الغربي، حيث دمّرت 7 آليات وخسائرها البشرية تجاوزت 40 عنصرًا.

"التحالف": 13 استهدافًا للمليشيا الحوثية تدمر 7 آليات وخسائرهم البشرية 40 عنصرًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-21 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تنفيذ 13 استهدافًا للمليشيا الحوثية في الساحل الغربي، حيث دمّرت 7 آليات وخسائرها البشرية تجاوزت 40 عنصرًا. وقال التحالف: تنفيذ 10 استهدافات ضد المليشيا في مأرب والبيضاء والجوف .

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443 03:53 PM

"التحالف": 13 استهدافًا للمليشيا الحوثية تدمر 7 آليات وخسائرهم البشرية 40 عنصرًا تنفيذ 10 استهدافات ضد المليشيا في مأرب والبيضاء والجوف





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تنفيذ 13 استهدافًا للمليشيا الحوثية في الساحل الغربي، حيث دمّرت 7 آليات وخسائرها البشرية تجاوزت 40 عنصرًا.

وقال التحالف: تنفيذ 10 استهدافات ضد المليشيا في مأرب والبيضاء والجوف .