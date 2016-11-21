"التحالف": 13 استهدافًا للمليشيا الحوثية تدمر 7 آليات وخسائرهم البشرية 40 عنصرًا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تنفيذ 13 استهدافًا للمليشيا الحوثية في الساحل الغربي، حيث دمّرت 7 آليات وخسائرها البشرية تجاوزت 40 عنصرًا.
وقال التحالف: تنفيذ 10 استهدافات ضد المليشيا في مأرب والبيضاء والجوف .
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تنفيذ 13 استهدافًا للمليشيا الحوثية في الساحل الغربي، حيث دمّرت 7 آليات وخسائرها البشرية تجاوزت 40 عنصرًا.
وقال التحالف: تنفيذ 10 استهدافات ضد المليشيا في مأرب والبيضاء والجوف .
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تنفيذ 13 استهدافًا للمليشيا الحوثية في الساحل الغربي، حيث دمّرت 7 آليات وخسائرها البشرية تجاوزت 40 عنصرًا.
وقال التحالف: تنفيذ 10 استهدافات ضد المليشيا في مأرب والبيضاء والجوف .
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تنفيذ 13 استهدافًا للمليشيا الحوثية في الساحل الغربي، حيث دمّرت 7 آليات وخسائرها البشرية تجاوزت 40 عنصرًا.
وقال التحالف: تنفيذ 10 استهدافات ضد المليشيا في مأرب والبيضاء والجوف .