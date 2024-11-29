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في مبادرة نوعية.. "مساعي الخيرية" تنفذ المرحلة الأولى من مشروع "تمكين"

ضمن جهود الجمعية لتأهيل الباحثين عن العمل وبناء مستقبل مهني ناجح لهم

أطلقت جمعية مساعي النسائية الخيرية اليوم الدفعة الثانية من المرحلة الأولى من مراحل مشروع تمكين بدعم من مؤسسة الملك خالد والبنك الأهلي السعودي، عبر برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي، والمتضمنة التدريب النظري في مجال - الأطعمة والمشروبات - لمدة خمسة أيام. بدأت المرحلة الأولى لمشروع تمكين بالتدريبات النظرية وقسّم المشتركين على دفعتين ، حيث اختتمت الجمعية الأسبوع الماضي الدفعة الأولى من مرحلة التدريب النظري للمشروع، فيما جرى العمل على توقيع عقود مشتركي الدفعة الأولى مع الشركات المشاركة لمباشرة العمل لاحقًا.

نفّذ التدريب النظري في مقر الجمعية واشتمل على التدريبات النظرية تحت إشراف مختصين، بعددٍ من المسارات التدريبية امتدت على مدار خمسة أيام ومن أهمها؛ مهارات الترحاب وأساسيات المهنة، مواصفات الموظف المحترف، كيف تقرأ العميل، الخطوات الخمس لخدمة محترفة، خلفية الضيف وثقافته، سلامة الطعام والصحة، متى يجب مراجعة HACCP، واخيرًا الخطوات الخمس لخدمة محترفة في الأغذية والمشروبات بلغ عدد حضور الدفعة الأولى 17 مشتركًا/ة مؤهلاً للتوظيف، فيما بلغ إجمالي عدد المتدربين في المرحلة الثانية 23 مشتركًا/ة.

تأتي هذه المبادرة النوعية ضمن جهود جمعية مساعي لمساندة الباحثين عن العمل وتأهيلهم لضمان مباشرة العمل بعد البرنامج التدريبي لبناء مستقبل مهني ناجح. للانطلاق بثقة في عالم ريادة الأعمال ابتداءً من التدريب وانتهاءً بالتمكين في مختلف المجالات، لتحقيق عائد إيجابيً على المجتمع بأسره، حيث تتطلع الجمعية إلى تكوين رواد أعمال ناجحين قادرين على تحقيق أهدافهم، حتى يصلوا بالمجتمعات إلى الازدهار والتقدم.

تم تصميم هذه المبادرة وفقًا لأهداف رؤية المملكة الطموحة في 2030 لتمكين الكوادر الوطنية والمساهمة في تقليص البطالة وتأهيلهم لتحديات المستقبل، والتي بدأت أولى مراحلها بالتدريبات النظرية ومن ثم توقيع العقود مع الشركات لمباشرة العمل.

يُذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية الى التنموية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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في مبادرة نوعية.. "مساعي الخيرية" تنفذ المرحلة الأولى من مشروع "تمكين"
سبق

أطلقت جمعية مساعي النسائية الخيرية اليوم الدفعة الثانية من المرحلة الأولى من مراحل مشروع تمكين بدعم من مؤسسة الملك خالد والبنك الأهلي السعودي، عبر برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي، والمتضمنة التدريب النظري في مجال - الأطعمة والمشروبات - لمدة خمسة أيام. بدأت المرحلة الأولى لمشروع تمكين بالتدريبات النظرية وقسّم المشتركين على دفعتين ، حيث اختتمت الجمعية الأسبوع الماضي الدفعة الأولى من مرحلة التدريب النظري للمشروع، فيما جرى العمل على توقيع عقود مشتركي الدفعة الأولى مع الشركات المشاركة لمباشرة العمل لاحقًا.

نفّذ التدريب النظري في مقر الجمعية واشتمل على التدريبات النظرية تحت إشراف مختصين، بعددٍ من المسارات التدريبية امتدت على مدار خمسة أيام ومن أهمها؛ مهارات الترحاب وأساسيات المهنة، مواصفات الموظف المحترف، كيف تقرأ العميل، الخطوات الخمس لخدمة محترفة، خلفية الضيف وثقافته، سلامة الطعام والصحة، متى يجب مراجعة HACCP، واخيرًا الخطوات الخمس لخدمة محترفة في الأغذية والمشروبات بلغ عدد حضور الدفعة الأولى 17 مشتركًا/ة مؤهلاً للتوظيف، فيما بلغ إجمالي عدد المتدربين في المرحلة الثانية 23 مشتركًا/ة.

تأتي هذه المبادرة النوعية ضمن جهود جمعية مساعي لمساندة الباحثين عن العمل وتأهيلهم لضمان مباشرة العمل بعد البرنامج التدريبي لبناء مستقبل مهني ناجح. للانطلاق بثقة في عالم ريادة الأعمال ابتداءً من التدريب وانتهاءً بالتمكين في مختلف المجالات، لتحقيق عائد إيجابيً على المجتمع بأسره، حيث تتطلع الجمعية إلى تكوين رواد أعمال ناجحين قادرين على تحقيق أهدافهم، حتى يصلوا بالمجتمعات إلى الازدهار والتقدم.

تم تصميم هذه المبادرة وفقًا لأهداف رؤية المملكة الطموحة في 2030 لتمكين الكوادر الوطنية والمساهمة في تقليص البطالة وتأهيلهم لتحديات المستقبل، والتي بدأت أولى مراحلها بالتدريبات النظرية ومن ثم توقيع العقود مع الشركات لمباشرة العمل.

يُذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية الى التنموية.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
11:13 PM

في مبادرة نوعية.. "مساعي الخيرية" تنفذ المرحلة الأولى من مشروع "تمكين"

ضمن جهود الجمعية لتأهيل الباحثين عن العمل وبناء مستقبل مهني ناجح لهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت جمعية مساعي النسائية الخيرية اليوم الدفعة الثانية من المرحلة الأولى من مراحل مشروع تمكين بدعم من مؤسسة الملك خالد والبنك الأهلي السعودي، عبر برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي، والمتضمنة التدريب النظري في مجال - الأطعمة والمشروبات - لمدة خمسة أيام. بدأت المرحلة الأولى لمشروع تمكين بالتدريبات النظرية وقسّم المشتركين على دفعتين ، حيث اختتمت الجمعية الأسبوع الماضي الدفعة الأولى من مرحلة التدريب النظري للمشروع، فيما جرى العمل على توقيع عقود مشتركي الدفعة الأولى مع الشركات المشاركة لمباشرة العمل لاحقًا.

نفّذ التدريب النظري في مقر الجمعية واشتمل على التدريبات النظرية تحت إشراف مختصين، بعددٍ من المسارات التدريبية امتدت على مدار خمسة أيام ومن أهمها؛ مهارات الترحاب وأساسيات المهنة، مواصفات الموظف المحترف، كيف تقرأ العميل، الخطوات الخمس لخدمة محترفة، خلفية الضيف وثقافته، سلامة الطعام والصحة، متى يجب مراجعة HACCP، واخيرًا الخطوات الخمس لخدمة محترفة في الأغذية والمشروبات بلغ عدد حضور الدفعة الأولى 17 مشتركًا/ة مؤهلاً للتوظيف، فيما بلغ إجمالي عدد المتدربين في المرحلة الثانية 23 مشتركًا/ة.

تأتي هذه المبادرة النوعية ضمن جهود جمعية مساعي لمساندة الباحثين عن العمل وتأهيلهم لضمان مباشرة العمل بعد البرنامج التدريبي لبناء مستقبل مهني ناجح. للانطلاق بثقة في عالم ريادة الأعمال ابتداءً من التدريب وانتهاءً بالتمكين في مختلف المجالات، لتحقيق عائد إيجابيً على المجتمع بأسره، حيث تتطلع الجمعية إلى تكوين رواد أعمال ناجحين قادرين على تحقيق أهدافهم، حتى يصلوا بالمجتمعات إلى الازدهار والتقدم.

تم تصميم هذه المبادرة وفقًا لأهداف رؤية المملكة الطموحة في 2030 لتمكين الكوادر الوطنية والمساهمة في تقليص البطالة وتأهيلهم لتحديات المستقبل، والتي بدأت أولى مراحلها بالتدريبات النظرية ومن ثم توقيع العقود مع الشركات لمباشرة العمل.

يُذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية الى التنموية.

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