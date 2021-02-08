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أمير الشمالية يشدد على استمرار مبادرة "ملتزمون أكثر" لعودة الحياة الطبيعية

أكد تكثيف الجهود التوعوية بالتنسيق بين الجهات المعنية بالمنطقة

أكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، الأحد، أهمية متابعة تنفيذ الخطط المعدة وتكثيف الجهود التوعوية والتنسيق بين الجهات المعنية في المنطقة وتعزيز الإجراءات بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من فيروس كورونا.

وتفصيلاً، شدد على استمرار مبادرة "ملتزمون " بمسماها الجديد "ملتزمون أكثر"، للحفاظ على المنجز واستمرار الاحتراز والالتزام، لتحقيق الهدف وعودة الحياة الطبيعية بإذن الله.

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أمير الشمالية يشدد على استمرار مبادرة "ملتزمون أكثر" لعودة الحياة الطبيعية
سبق

أكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، الأحد، أهمية متابعة تنفيذ الخطط المعدة وتكثيف الجهود التوعوية والتنسيق بين الجهات المعنية في المنطقة وتعزيز الإجراءات بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من فيروس كورونا.

وتفصيلاً، شدد على استمرار مبادرة "ملتزمون " بمسماها الجديد "ملتزمون أكثر"، للحفاظ على المنجز واستمرار الاحتراز والالتزام، لتحقيق الهدف وعودة الحياة الطبيعية بإذن الله.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
12:52 AM
اخر تعديل
08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
02:13 AM

أمير الشمالية يشدد على استمرار مبادرة "ملتزمون أكثر" لعودة الحياة الطبيعية

أكد تكثيف الجهود التوعوية بالتنسيق بين الجهات المعنية بالمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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أكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، الأحد، أهمية متابعة تنفيذ الخطط المعدة وتكثيف الجهود التوعوية والتنسيق بين الجهات المعنية في المنطقة وتعزيز الإجراءات بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من فيروس كورونا.

وتفصيلاً، شدد على استمرار مبادرة "ملتزمون " بمسماها الجديد "ملتزمون أكثر"، للحفاظ على المنجز واستمرار الاحتراز والالتزام، لتحقيق الهدف وعودة الحياة الطبيعية بإذن الله.

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