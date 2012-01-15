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بلاغ بوجود قنبلة يدفع طائرة ركاب للهبوط اضطرارياً بمطار سامارا بروسيا

بانتظارها بالمطار عناصر للأجهزة الطارئة وخبراء متفجرات

تستعد طائرة ركاب قادمة من مدينة سان بطرسبورغ للهبوط بشكل طارئ في مطار مدينة سامارا؛ بسبب إبلاغ بوجود قنبلة على متنها؛ حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.

ونقلت وكالة "إنترفاكس"، اليوم السبت، عن مصدر مطلع، تأكيده أن شخصاً مجهولاً أبلغ السلطات بوجود قنبلة على متن الطائرة من طراز "بوينغ-737" التي أقلعت من بطرسبورغ متوجهة إلى سامارا.

وذكر المصدر، بحسب روسيا اليوم، أن مطار سامارا يستعد لاستقبال الطائرة على نحو طارئ، ووصل إلى الموقع عناصر للأجهزة الطارئة وخبراء متفجرات.

ومن المتوقع أن تحط الطائرة في سامارا في الساعة الـ13.30 تقريباً بعد الظهر بتوقيت موسكو، "10:30" بتوقيت غرينيتش.

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بلاغ بوجود قنبلة يدفع طائرة ركاب للهبوط اضطرارياً بمطار سامارا بروسيا
سبق

تستعد طائرة ركاب قادمة من مدينة سان بطرسبورغ للهبوط بشكل طارئ في مطار مدينة سامارا؛ بسبب إبلاغ بوجود قنبلة على متنها؛ حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.

ونقلت وكالة "إنترفاكس"، اليوم السبت، عن مصدر مطلع، تأكيده أن شخصاً مجهولاً أبلغ السلطات بوجود قنبلة على متن الطائرة من طراز "بوينغ-737" التي أقلعت من بطرسبورغ متوجهة إلى سامارا.

وذكر المصدر، بحسب روسيا اليوم، أن مطار سامارا يستعد لاستقبال الطائرة على نحو طارئ، ووصل إلى الموقع عناصر للأجهزة الطارئة وخبراء متفجرات.

ومن المتوقع أن تحط الطائرة في سامارا في الساعة الـ13.30 تقريباً بعد الظهر بتوقيت موسكو، "10:30" بتوقيت غرينيتش.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
12:50 PM

بلاغ بوجود قنبلة يدفع طائرة ركاب للهبوط اضطرارياً بمطار سامارا بروسيا

بانتظارها بالمطار عناصر للأجهزة الطارئة وخبراء متفجرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستعد طائرة ركاب قادمة من مدينة سان بطرسبورغ للهبوط بشكل طارئ في مطار مدينة سامارا؛ بسبب إبلاغ بوجود قنبلة على متنها؛ حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.

ونقلت وكالة "إنترفاكس"، اليوم السبت، عن مصدر مطلع، تأكيده أن شخصاً مجهولاً أبلغ السلطات بوجود قنبلة على متن الطائرة من طراز "بوينغ-737" التي أقلعت من بطرسبورغ متوجهة إلى سامارا.

وذكر المصدر، بحسب روسيا اليوم، أن مطار سامارا يستعد لاستقبال الطائرة على نحو طارئ، ووصل إلى الموقع عناصر للأجهزة الطارئة وخبراء متفجرات.

ومن المتوقع أن تحط الطائرة في سامارا في الساعة الـ13.30 تقريباً بعد الظهر بتوقيت موسكو، "10:30" بتوقيت غرينيتش.

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