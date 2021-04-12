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"الصحة": إطلاق خدمة "أولوية" لتطعيم كبار السن دون حجز موعد

لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر "حاليًا" لجميع المواطنين والمقيمين

أطلقت الصحة خدمة "أولوية"؛ حيث يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر "حاليًا" لجميع المواطنين والمقيمين، دون تسجيل أو موعد أو انتظار؛ وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بكافة مناطق ومحافظات المملكة.

ونشرت "الصحة" عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، إنفوجرافيك توضيحيًّا لهذه الخدمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": إطلاق خدمة "أولوية" لتطعيم كبار السن دون حجز موعد
سبق

أطلقت الصحة خدمة "أولوية"؛ حيث يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر "حاليًا" لجميع المواطنين والمقيمين، دون تسجيل أو موعد أو انتظار؛ وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بكافة مناطق ومحافظات المملكة.

ونشرت "الصحة" عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، إنفوجرافيك توضيحيًّا لهذه الخدمة.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
01:10 PM

"الصحة": إطلاق خدمة "أولوية" لتطعيم كبار السن دون حجز موعد

لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر "حاليًا" لجميع المواطنين والمقيمين

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
296

أطلقت الصحة خدمة "أولوية"؛ حيث يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر "حاليًا" لجميع المواطنين والمقيمين، دون تسجيل أو موعد أو انتظار؛ وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بكافة مناطق ومحافظات المملكة.

ونشرت "الصحة" عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، إنفوجرافيك توضيحيًّا لهذه الخدمة.

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