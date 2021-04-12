أطلقت الصحة خدمة "أولوية"؛ حيث يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر "حاليًا" لجميع المواطنين والمقيمين، دون تسجيل أو موعد أو انتظار؛ وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بكافة مناطق ومحافظات المملكة.

"الصحة": إطلاق خدمة "أولوية" لتطعيم كبار السن دون حجز موعد عبدالله البرقاوي سبق 2021-04-12 أطلقت الصحة خدمة "أولوية"؛ حيث يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر "حاليًا" لجميع المواطنين والمقيمين، دون تسجيل أو موعد أو انتظار؛ وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بكافة مناطق ومحافظات المملكة. ونشرت "الصحة" عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، إنفوجرافيك توضيحيًّا لهذه الخدمة.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442 01:10 PM

"الصحة": إطلاق خدمة "أولوية" لتطعيم كبار السن دون حجز موعد لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر "حاليًا" لجميع المواطنين والمقيمين





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أطلقت الصحة خدمة "أولوية"؛ حيث يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر "حاليًا" لجميع المواطنين والمقيمين، دون تسجيل أو موعد أو انتظار؛ وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بكافة مناطق ومحافظات المملكة.

ونشرت "الصحة" عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، إنفوجرافيك توضيحيًّا لهذه الخدمة.