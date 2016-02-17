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استمرار مناورات رماح النصر 2022 بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي

تمرين بمشاركة عسكرية ودولية

تستمر مناورات تمرين "رماح النصر 2022" التي تقام في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، بحضور قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وقائد القوة الجوية المركزية الأمريكية، وقائد سلاح الجو الملكي البحريني، ورئيس هيئة طيران الحرس الوطني، وقائد طيران الأمن برئاسة أمن الدولة، بمشاركة واسعة من جميع أفرع القوات المسلحة ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

ووقف الحضور على ما تم إنجازه في التمرين حتى هذا اليوم؛ حيث أظهر المشاركون مستوى عاليًا من الجاهزية والتنسيق في التخطيط والإعداد والتنفيذ الذي يسهم في تعزيز العمل المشترك.

وقال قائد القوات الجوية: "يسرني في هذا اليوم حضور تمرين "رماح النصر 2022" في نسخته الثانية، الذي يحتضنه مركز الحرب الجوي التابع للقوات الجوية، ويشارك في هذه النسخة العديد من الدول كمشاركة فعلية، وكذلك العديد من الدول كمراقبين، فيشارك في هذه النسخة قوات جوية من الولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة البحرين، وجمهورية باكستان الإسلامية، أيضًا في هذا التمرين تشارك قوات من الحرس الوطني، وقوات من رئاسة أمن الدولة، وأفرع القوات المسلحة الأخرى، وتعمل القوات الجوية من خلال هذا التمرين على رفع قدراتها القتالية، وكذلك رفع مستوى العمل المشترك مع أفرع القوات المسلحة.

ويتكون التمرين من العديد من المراحل، بدأت بوصول الطائرات لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، وانطلقت معها عدة محاضرات ودراسات أكاديمية لجميع الأطقم الجوية والفنية، وانطلقت بعدها مراحل التمرين الأخرى، وسيستمر التمرين إن شاء الله لعدة أيام ما يقارب طيرانًا فعليًا عشرة أيام، وإن شاء الله تتحقق أهداف التمرين من خلال توثيق العلاقات مع جميع الدول المشاركة، وكذلك رفع مستوى القدرة القتالية.

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استمرار مناورات رماح النصر 2022 بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي
سبق

تستمر مناورات تمرين "رماح النصر 2022" التي تقام في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، بحضور قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وقائد القوة الجوية المركزية الأمريكية، وقائد سلاح الجو الملكي البحريني، ورئيس هيئة طيران الحرس الوطني، وقائد طيران الأمن برئاسة أمن الدولة، بمشاركة واسعة من جميع أفرع القوات المسلحة ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

ووقف الحضور على ما تم إنجازه في التمرين حتى هذا اليوم؛ حيث أظهر المشاركون مستوى عاليًا من الجاهزية والتنسيق في التخطيط والإعداد والتنفيذ الذي يسهم في تعزيز العمل المشترك.

وقال قائد القوات الجوية: "يسرني في هذا اليوم حضور تمرين "رماح النصر 2022" في نسخته الثانية، الذي يحتضنه مركز الحرب الجوي التابع للقوات الجوية، ويشارك في هذه النسخة العديد من الدول كمشاركة فعلية، وكذلك العديد من الدول كمراقبين، فيشارك في هذه النسخة قوات جوية من الولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة البحرين، وجمهورية باكستان الإسلامية، أيضًا في هذا التمرين تشارك قوات من الحرس الوطني، وقوات من رئاسة أمن الدولة، وأفرع القوات المسلحة الأخرى، وتعمل القوات الجوية من خلال هذا التمرين على رفع قدراتها القتالية، وكذلك رفع مستوى العمل المشترك مع أفرع القوات المسلحة.

ويتكون التمرين من العديد من المراحل، بدأت بوصول الطائرات لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، وانطلقت معها عدة محاضرات ودراسات أكاديمية لجميع الأطقم الجوية والفنية، وانطلقت بعدها مراحل التمرين الأخرى، وسيستمر التمرين إن شاء الله لعدة أيام ما يقارب طيرانًا فعليًا عشرة أيام، وإن شاء الله تتحقق أهداف التمرين من خلال توثيق العلاقات مع جميع الدول المشاركة، وكذلك رفع مستوى القدرة القتالية.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
08:06 PM

استمرار مناورات رماح النصر 2022 بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي

تمرين بمشاركة عسكرية ودولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تستمر مناورات تمرين "رماح النصر 2022" التي تقام في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، بحضور قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وقائد القوة الجوية المركزية الأمريكية، وقائد سلاح الجو الملكي البحريني، ورئيس هيئة طيران الحرس الوطني، وقائد طيران الأمن برئاسة أمن الدولة، بمشاركة واسعة من جميع أفرع القوات المسلحة ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

ووقف الحضور على ما تم إنجازه في التمرين حتى هذا اليوم؛ حيث أظهر المشاركون مستوى عاليًا من الجاهزية والتنسيق في التخطيط والإعداد والتنفيذ الذي يسهم في تعزيز العمل المشترك.

وقال قائد القوات الجوية: "يسرني في هذا اليوم حضور تمرين "رماح النصر 2022" في نسخته الثانية، الذي يحتضنه مركز الحرب الجوي التابع للقوات الجوية، ويشارك في هذه النسخة العديد من الدول كمشاركة فعلية، وكذلك العديد من الدول كمراقبين، فيشارك في هذه النسخة قوات جوية من الولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة البحرين، وجمهورية باكستان الإسلامية، أيضًا في هذا التمرين تشارك قوات من الحرس الوطني، وقوات من رئاسة أمن الدولة، وأفرع القوات المسلحة الأخرى، وتعمل القوات الجوية من خلال هذا التمرين على رفع قدراتها القتالية، وكذلك رفع مستوى العمل المشترك مع أفرع القوات المسلحة.

ويتكون التمرين من العديد من المراحل، بدأت بوصول الطائرات لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، وانطلقت معها عدة محاضرات ودراسات أكاديمية لجميع الأطقم الجوية والفنية، وانطلقت بعدها مراحل التمرين الأخرى، وسيستمر التمرين إن شاء الله لعدة أيام ما يقارب طيرانًا فعليًا عشرة أيام، وإن شاء الله تتحقق أهداف التمرين من خلال توثيق العلاقات مع جميع الدول المشاركة، وكذلك رفع مستوى القدرة القتالية.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
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