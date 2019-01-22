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تقارير تكشف ثورة تغييرات "تويتر".. أمن جديد

كشفت تقارير صحفية عالمية تفاصيل جديدة عن ثورة التغييرات الكبرى التي يقودها الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "تويتر"، باراج أجراوال، والتي حملت عنوان "أمن جديد".

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن أجراوال بعدما أطاح بعدد من رؤساء أقسام الهندسة والتصميم في تويتر، أطاح مؤخرًا بقادة الفريق الأمني، وعين مسؤولين جددًا عن أمن المعلومات في تويتر.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تمت الإطاحة برئيس الأمن في تويتر بيتر زاتكو، ورئيس قطاع أمن المعلومات رينكي سيثي في تويتر، وتعيين مسؤولين جدد.

وقال أجراوال للموظفين: إن تلك القرارات اتخذت بعد تقييم لكيفية قيادة الشركة، والتأثير على العمل ذي الأولوية القصوى؛ بحسب قوله.

وكانت تويتر قد عينت زاتكو، المعروف باسم "مودج" في مجتمع الهاكرز، في تويتر في نوفمبر 2020، للتعامل مع أي حوادث تتعرض لها الحسابات البارزة للمشاهير، وسبق وعمل زاتكو في جوجل وستريب وداربا، علاوة على أنه كان عضوًا في مجموعة الهاكرز "تقديس البقرة الميتة" في التسعينيات.

أما بالنسبة لسيث فهو كان نائب رئيس أمن المعلومات في شركة "آي بي إم"، فهو انضم إلى فريق تويتر عقب اختراق بيتكوين في يوليو 2020، وأشارت ليا كيسنر رئيسة هندسة الخصوصية في تويتر، إلى أن سيث بالأصل كان يعمل في المنصب بصورة مؤقتة.

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تقارير تكشف ثورة تغييرات "تويتر".. أمن جديد
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية تفاصيل جديدة عن ثورة التغييرات الكبرى التي يقودها الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "تويتر"، باراج أجراوال، والتي حملت عنوان "أمن جديد".

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن أجراوال بعدما أطاح بعدد من رؤساء أقسام الهندسة والتصميم في تويتر، أطاح مؤخرًا بقادة الفريق الأمني، وعين مسؤولين جددًا عن أمن المعلومات في تويتر.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تمت الإطاحة برئيس الأمن في تويتر بيتر زاتكو، ورئيس قطاع أمن المعلومات رينكي سيثي في تويتر، وتعيين مسؤولين جدد.

وقال أجراوال للموظفين: إن تلك القرارات اتخذت بعد تقييم لكيفية قيادة الشركة، والتأثير على العمل ذي الأولوية القصوى؛ بحسب قوله.

وكانت تويتر قد عينت زاتكو، المعروف باسم "مودج" في مجتمع الهاكرز، في تويتر في نوفمبر 2020، للتعامل مع أي حوادث تتعرض لها الحسابات البارزة للمشاهير، وسبق وعمل زاتكو في جوجل وستريب وداربا، علاوة على أنه كان عضوًا في مجموعة الهاكرز "تقديس البقرة الميتة" في التسعينيات.

أما بالنسبة لسيث فهو كان نائب رئيس أمن المعلومات في شركة "آي بي إم"، فهو انضم إلى فريق تويتر عقب اختراق بيتكوين في يوليو 2020، وأشارت ليا كيسنر رئيسة هندسة الخصوصية في تويتر، إلى أن سيث بالأصل كان يعمل في المنصب بصورة مؤقتة.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
11:39 AM

تقارير تكشف ثورة تغييرات "تويتر".. أمن جديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية تفاصيل جديدة عن ثورة التغييرات الكبرى التي يقودها الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "تويتر"، باراج أجراوال، والتي حملت عنوان "أمن جديد".

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن أجراوال بعدما أطاح بعدد من رؤساء أقسام الهندسة والتصميم في تويتر، أطاح مؤخرًا بقادة الفريق الأمني، وعين مسؤولين جددًا عن أمن المعلومات في تويتر.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تمت الإطاحة برئيس الأمن في تويتر بيتر زاتكو، ورئيس قطاع أمن المعلومات رينكي سيثي في تويتر، وتعيين مسؤولين جدد.

وقال أجراوال للموظفين: إن تلك القرارات اتخذت بعد تقييم لكيفية قيادة الشركة، والتأثير على العمل ذي الأولوية القصوى؛ بحسب قوله.

وكانت تويتر قد عينت زاتكو، المعروف باسم "مودج" في مجتمع الهاكرز، في تويتر في نوفمبر 2020، للتعامل مع أي حوادث تتعرض لها الحسابات البارزة للمشاهير، وسبق وعمل زاتكو في جوجل وستريب وداربا، علاوة على أنه كان عضوًا في مجموعة الهاكرز "تقديس البقرة الميتة" في التسعينيات.

أما بالنسبة لسيث فهو كان نائب رئيس أمن المعلومات في شركة "آي بي إم"، فهو انضم إلى فريق تويتر عقب اختراق بيتكوين في يوليو 2020، وأشارت ليا كيسنر رئيسة هندسة الخصوصية في تويتر، إلى أن سيث بالأصل كان يعمل في المنصب بصورة مؤقتة.

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