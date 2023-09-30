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رسمياً .. زكي الصالح مديراً لفريق التعاون

أعلن نادي التعاون، اليوم الخميس، عن توقيع عقد رسمي مع الكابتن زكي الصالح لتولي مهام المدير الرياضي لفريق كرة القدم الأول بالنادي.

وكان مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة الدكتور سعود الرشودي قرر أمس تعيين الكابتن زكي الصالح مديرًا لفريق كرة القدم الأول.

ويأتي هذا التعيين ضمن استراتيجية إدارة النادي التي تهدف إلى استقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة التي ستساهم في دعم مسيرة النادي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسمياً .. زكي الصالح مديراً لفريق التعاون
سبق

أعلن نادي التعاون، اليوم الخميس، عن توقيع عقد رسمي مع الكابتن زكي الصالح لتولي مهام المدير الرياضي لفريق كرة القدم الأول بالنادي.

وكان مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة الدكتور سعود الرشودي قرر أمس تعيين الكابتن زكي الصالح مديرًا لفريق كرة القدم الأول.

ويأتي هذا التعيين ضمن استراتيجية إدارة النادي التي تهدف إلى استقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة التي ستساهم في دعم مسيرة النادي.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
06:38 PM

رسمياً .. زكي الصالح مديراً لفريق التعاون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي التعاون، اليوم الخميس، عن توقيع عقد رسمي مع الكابتن زكي الصالح لتولي مهام المدير الرياضي لفريق كرة القدم الأول بالنادي.

وكان مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة الدكتور سعود الرشودي قرر أمس تعيين الكابتن زكي الصالح مديرًا لفريق كرة القدم الأول.

ويأتي هذا التعيين ضمن استراتيجية إدارة النادي التي تهدف إلى استقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة التي ستساهم في دعم مسيرة النادي.

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