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"قطان" يستعرض تطورات الأوضاع الإفريقية مع وزير خارجية بوروندي

ناقش المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

أجرى وزير الدولة لشؤون الدولة الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بوزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية بورندي البيرت شينجيرو.

وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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"قطان" يستعرض تطورات الأوضاع الإفريقية مع وزير خارجية بوروندي
سبق

أجرى وزير الدولة لشؤون الدولة الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بوزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية بورندي البيرت شينجيرو.

وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
06:20 PM

"قطان" يستعرض تطورات الأوضاع الإفريقية مع وزير خارجية بوروندي

ناقش المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى وزير الدولة لشؤون الدولة الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بوزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية بورندي البيرت شينجيرو.

وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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