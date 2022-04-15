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تعرف على الدولة رقم 11 التي تخفف القيود وتسمح بالطيران للعاصمة

وسط عودة المواطنين للتسوق والتجول

رغم تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عالمياً إلا أن هناك دولاً في العالم قررت تخفيف القيود للخروج من حالة الركود الاقتصادي والسماح لبعض الأنشطة التجارية والصناعية وشركات الطيران بالعمل.
ومن الدول التي خففت الإجراءات الصين والأردن وهولندا وكوريا وتايوان وإسرائيل والنمسا والتشيك والدنمارك وروسيا، وقد انضمت فنلندا إلى القائمة برفع الحظر عن العمل والطيران في إقليم أوسيما الأكثر اكتظاظا بالسكان والذي يضم العاصمة هلسينكي.
وقالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين في مؤتمر صحفي، إن قرار رفع الإغلاق جاء بعد انتهاء الأسس الدستورية له وفق صحيفة "هلسينكي تايمز".

ولفتت رئيسة الوزراء إلى أن الوضع فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا لم يصل إلى نقطة تحول بل لا يزال حرجاً إلى الحد الذي لا تزال فيه القيود والتعليمات الأخرى بشأن الاتصال الاجتماعي والسفر غير الضروري سارية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

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تعرف على الدولة رقم 11 التي تخفف القيود وتسمح بالطيران للعاصمة
سبق

رغم تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عالمياً إلا أن هناك دولاً في العالم قررت تخفيف القيود للخروج من حالة الركود الاقتصادي والسماح لبعض الأنشطة التجارية والصناعية وشركات الطيران بالعمل.
ومن الدول التي خففت الإجراءات الصين والأردن وهولندا وكوريا وتايوان وإسرائيل والنمسا والتشيك والدنمارك وروسيا، وقد انضمت فنلندا إلى القائمة برفع الحظر عن العمل والطيران في إقليم أوسيما الأكثر اكتظاظا بالسكان والذي يضم العاصمة هلسينكي.
وقالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين في مؤتمر صحفي، إن قرار رفع الإغلاق جاء بعد انتهاء الأسس الدستورية له وفق صحيفة "هلسينكي تايمز".

ولفتت رئيسة الوزراء إلى أن الوضع فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا لم يصل إلى نقطة تحول بل لا يزال حرجاً إلى الحد الذي لا تزال فيه القيود والتعليمات الأخرى بشأن الاتصال الاجتماعي والسفر غير الضروري سارية.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
08:32 PM

تعرف على الدولة رقم 11 التي تخفف القيود وتسمح بالطيران للعاصمة

وسط عودة المواطنين للتسوق والتجول

A A A
خالد خليل - الرياض
0
5,506

رغم تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عالمياً إلا أن هناك دولاً في العالم قررت تخفيف القيود للخروج من حالة الركود الاقتصادي والسماح لبعض الأنشطة التجارية والصناعية وشركات الطيران بالعمل.
ومن الدول التي خففت الإجراءات الصين والأردن وهولندا وكوريا وتايوان وإسرائيل والنمسا والتشيك والدنمارك وروسيا، وقد انضمت فنلندا إلى القائمة برفع الحظر عن العمل والطيران في إقليم أوسيما الأكثر اكتظاظا بالسكان والذي يضم العاصمة هلسينكي.
وقالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين في مؤتمر صحفي، إن قرار رفع الإغلاق جاء بعد انتهاء الأسس الدستورية له وفق صحيفة "هلسينكي تايمز".

ولفتت رئيسة الوزراء إلى أن الوضع فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا لم يصل إلى نقطة تحول بل لا يزال حرجاً إلى الحد الذي لا تزال فيه القيود والتعليمات الأخرى بشأن الاتصال الاجتماعي والسفر غير الضروري سارية.

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