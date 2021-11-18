الطائف.. الجهات الأمنية تضبط أشخاصًا اختطفوا عامل محطة وقود لسلب أمواله

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالطائف نجحت بالقبض على أشخاص أقدموا على اختطاف عامل محطة وقود وسلب الأموال التي بحوزته.
وكان مقطع فيديو صور من كاميرات المراقبة قد وثق الجريمة، وتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالطائف نجحت بالقبض على أشخاص أقدموا على اختطاف عامل محطة وقود وسلب الأموال التي بحوزته.
وكان مقطع فيديو صور من كاميرات المراقبة قد وثق الجريمة، وتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الجهات الأمنية الطائف
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالطائف نجحت بالقبض على أشخاص أقدموا على اختطاف عامل محطة وقود وسلب الأموال التي بحوزته.
وكان مقطع فيديو صور من كاميرات المراقبة قد وثق الجريمة، وتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالطائف نجحت بالقبض على أشخاص أقدموا على اختطاف عامل محطة وقود وسلب الأموال التي بحوزته.
وكان مقطع فيديو صور من كاميرات المراقبة قد وثق الجريمة، وتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.