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أول أزمة في إدارة بايدن.. استقالة مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد "تهديده بتدمير صحفية"

استقال مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض من منصبه، بعد يومٍ واحدٍ من تعليقه عن العمل، وسط مزاعم عن تهديده بـ"تدمير" مراسلة صحفية؛ طرحت عليه أسئلة تتعلق بحياته الشخصية.

وقَبِل البيت الأبيض استقالة تي جيه دكلو، قائلاً إن الإدارة ملتزمة بمعايير الكرامة والسلوك المتحضر التي حدّدها الرئيس.

وأوقف البيت الأبيض، أمس، دكلو؛ عن العمل لمدة أسبوع بلا راتب، بسبب تهديده المراسلة تارا بالميري؛ التي كانت تتحرّى بشأن علاقته بصحفية أخرى، بحسب "بي بي سي".

وأعرب دكلو؛ عن أسفه لسلوكه، قائلاً إن لغته كانت بغيضة وغير محترمة.

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أول أزمة في إدارة بايدن.. استقالة مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد "تهديده بتدمير صحفية"
سبق

استقال مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض من منصبه، بعد يومٍ واحدٍ من تعليقه عن العمل، وسط مزاعم عن تهديده بـ"تدمير" مراسلة صحفية؛ طرحت عليه أسئلة تتعلق بحياته الشخصية.

وقَبِل البيت الأبيض استقالة تي جيه دكلو، قائلاً إن الإدارة ملتزمة بمعايير الكرامة والسلوك المتحضر التي حدّدها الرئيس.

وأوقف البيت الأبيض، أمس، دكلو؛ عن العمل لمدة أسبوع بلا راتب، بسبب تهديده المراسلة تارا بالميري؛ التي كانت تتحرّى بشأن علاقته بصحفية أخرى، بحسب "بي بي سي".

وأعرب دكلو؛ عن أسفه لسلوكه، قائلاً إن لغته كانت بغيضة وغير محترمة.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
08:24 AM

أول أزمة في إدارة بايدن.. استقالة مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد "تهديده بتدمير صحفية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقال مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض من منصبه، بعد يومٍ واحدٍ من تعليقه عن العمل، وسط مزاعم عن تهديده بـ"تدمير" مراسلة صحفية؛ طرحت عليه أسئلة تتعلق بحياته الشخصية.

وقَبِل البيت الأبيض استقالة تي جيه دكلو، قائلاً إن الإدارة ملتزمة بمعايير الكرامة والسلوك المتحضر التي حدّدها الرئيس.

وأوقف البيت الأبيض، أمس، دكلو؛ عن العمل لمدة أسبوع بلا راتب، بسبب تهديده المراسلة تارا بالميري؛ التي كانت تتحرّى بشأن علاقته بصحفية أخرى، بحسب "بي بي سي".

وأعرب دكلو؛ عن أسفه لسلوكه، قائلاً إن لغته كانت بغيضة وغير محترمة.

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