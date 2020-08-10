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في قرار فريد.. "خلود الخميس" أمين عام مجلس تبوك

أول سعودية تشغل هذا المنصب على مستوى المملكة

استقبل أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين عام مجلس المنطقة الدكتورة خلود محمد الخميس بمناسبة صدور موافقة وزير الداخلية بتكليفها أميناً عاماً لمجلس المنطقة وذلك بناءً على ما رفعه أمير منطقة تبوك.

وبهذه المناسبة، هنّأ أمير المنطقة الدكتورة "الخميس" على هذه الثقة من ولاة الأمر كأول امرأة تشغل منصب أمين عام لمجلس المنطقة على مستوى المملكة، متمنياً لها دوام التوفيق في عملها الجديد، مؤكداً دور المرأة السعودية في مختلف الجهات الحكومية، حيث أصبحت واجهه مشرفة على كل الأصعدة.

من جانبها، أعربت الدكتورة الخميس عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة تبوك على دعمه وتوجيهاته، والتي سوف تكون نبراساً لها في عملها الجديد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في قرار فريد.. "خلود الخميس" أمين عام مجلس تبوك
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين عام مجلس المنطقة الدكتورة خلود محمد الخميس بمناسبة صدور موافقة وزير الداخلية بتكليفها أميناً عاماً لمجلس المنطقة وذلك بناءً على ما رفعه أمير منطقة تبوك.

وبهذه المناسبة، هنّأ أمير المنطقة الدكتورة "الخميس" على هذه الثقة من ولاة الأمر كأول امرأة تشغل منصب أمين عام لمجلس المنطقة على مستوى المملكة، متمنياً لها دوام التوفيق في عملها الجديد، مؤكداً دور المرأة السعودية في مختلف الجهات الحكومية، حيث أصبحت واجهه مشرفة على كل الأصعدة.

من جانبها، أعربت الدكتورة الخميس عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة تبوك على دعمه وتوجيهاته، والتي سوف تكون نبراساً لها في عملها الجديد.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
05:11 PM

في قرار فريد.. "خلود الخميس" أمين عام مجلس تبوك

أول سعودية تشغل هذا المنصب على مستوى المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين عام مجلس المنطقة الدكتورة خلود محمد الخميس بمناسبة صدور موافقة وزير الداخلية بتكليفها أميناً عاماً لمجلس المنطقة وذلك بناءً على ما رفعه أمير منطقة تبوك.

وبهذه المناسبة، هنّأ أمير المنطقة الدكتورة "الخميس" على هذه الثقة من ولاة الأمر كأول امرأة تشغل منصب أمين عام لمجلس المنطقة على مستوى المملكة، متمنياً لها دوام التوفيق في عملها الجديد، مؤكداً دور المرأة السعودية في مختلف الجهات الحكومية، حيث أصبحت واجهه مشرفة على كل الأصعدة.

من جانبها، أعربت الدكتورة الخميس عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة تبوك على دعمه وتوجيهاته، والتي سوف تكون نبراساً لها في عملها الجديد.

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