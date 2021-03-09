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"الشورى" يوافق على تعديل نظامَي "التقاعد المدني والتقاعد العسكري"

طالب وزارة الاقتصاد بمعايير للاستدامة تشمل العلوم والتقنية والابتكار

وافق مجلس الشورى على تعديل مقترح على نظامَي "التقاعد المدني، والتقاعد العسكري"، بإضافة مادة لنظام التقاعد المدني تكون "24 مكررة"، ومادة إلى نظام التقاعد العسكري تكون "23 مكررة"، تهدفان إلى معالجة أوضاع وحالات المفقودين ممّن ثبت فقدهم بحكم قضائي نهائي لسد أي فراغ تشريعي في مثل هذه الحالات.

وقال "الشورى": على وزارة الاقتصاد والتخطيط الاستمرار في إعداد تقرير أهداف التنمية المستدامة متضمناً المؤشرات الإحصائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للدورية المتعارف عليها دولياً.

وأكد المجلس قراره السابق الذي ينص على "تطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة".

وقال المجلس، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440 / 1441 هـ: يجب على وزارة الاقتصاد والتخطيط وضع معايير للاستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار، وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان الاستدامة.

مجلس الشورى

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"الشورى" يوافق على تعديل نظامَي "التقاعد المدني والتقاعد العسكري"
سبق

وافق مجلس الشورى على تعديل مقترح على نظامَي "التقاعد المدني، والتقاعد العسكري"، بإضافة مادة لنظام التقاعد المدني تكون "24 مكررة"، ومادة إلى نظام التقاعد العسكري تكون "23 مكررة"، تهدفان إلى معالجة أوضاع وحالات المفقودين ممّن ثبت فقدهم بحكم قضائي نهائي لسد أي فراغ تشريعي في مثل هذه الحالات.

وقال "الشورى": على وزارة الاقتصاد والتخطيط الاستمرار في إعداد تقرير أهداف التنمية المستدامة متضمناً المؤشرات الإحصائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للدورية المتعارف عليها دولياً.

وأكد المجلس قراره السابق الذي ينص على "تطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة".

وقال المجلس، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440 / 1441 هـ: يجب على وزارة الاقتصاد والتخطيط وضع معايير للاستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار، وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان الاستدامة.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
12:48 PM

"الشورى" يوافق على تعديل نظامَي "التقاعد المدني والتقاعد العسكري"

طالب وزارة الاقتصاد بمعايير للاستدامة تشمل العلوم والتقنية والابتكار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق مجلس الشورى على تعديل مقترح على نظامَي "التقاعد المدني، والتقاعد العسكري"، بإضافة مادة لنظام التقاعد المدني تكون "24 مكررة"، ومادة إلى نظام التقاعد العسكري تكون "23 مكررة"، تهدفان إلى معالجة أوضاع وحالات المفقودين ممّن ثبت فقدهم بحكم قضائي نهائي لسد أي فراغ تشريعي في مثل هذه الحالات.

وقال "الشورى": على وزارة الاقتصاد والتخطيط الاستمرار في إعداد تقرير أهداف التنمية المستدامة متضمناً المؤشرات الإحصائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للدورية المتعارف عليها دولياً.

وأكد المجلس قراره السابق الذي ينص على "تطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة".

وقال المجلس، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440 / 1441 هـ: يجب على وزارة الاقتصاد والتخطيط وضع معايير للاستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار، وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان الاستدامة.

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