النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في 24 ساعة.. الأردن تسجل 489 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 806501 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 783808 حالات شفاء، بعد تسجيل 811 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 10542 حالة.

الأردن فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
في 24 ساعة.. الأردن تسجل 489 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 806501 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 783808 حالات شفاء، بعد تسجيل 811 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 10542 حالة.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
06:40 PM
اخر تعديل
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
06:46 AM

في 24 ساعة.. الأردن تسجل 489 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
0
336

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 806501 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 783808 حالات شفاء، بعد تسجيل 811 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 10542 حالة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,565
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,600
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,821
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,921

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة