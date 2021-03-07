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في شعبان المقبل.. جائزة الأميرة صيتة تُنفذ ملتقى الإبداع السنوي بحائل

يتضمّن مجموعة من البرامج والفعاليات تم إعدادها من قبل خبراء ومختصين

تُنفذ جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي، بالتعاون مع مجلس شباب منطقة حائل، يوم الاثنين 9/ 8/ 1442هـ الموافق 22 مارس 2021م، ملتقى الإبداع السنوي بحائل.

ويسعى ملتقى الإبداع السنوي بحائل إلى تحقيق جملة من الغايات والأهداف الاجتماعية؛ من بينها: اكتشاف المواهب المحلية في مختلف المجالات، وتنمية روح الإبداع لدى الشباب والفتيات، في أجواء تنافسية شريفة وصحية وتبنّي المواهب المتميزة واستثمار طاقاتها الإبداعية، وتشجيع المواهب بالمراكز والقرى والهجر داخل المنطقة، والتعريف بمقومات حائل الثقافية والتراثية ومبدعيها في شتى المجالات.

ويوفر الملتقى ساحة إبداعية متميزة خلال أيام الملتقى، وإتاحة الفرصة للشباب والشابات من المشاركين في الملتقى لاكتساب الخبرة خلال هذه الفعالية وتعظيم دور العمل التطوعي والخيري داخل المجتمعات المحلية لإسناد الجهود الحكومية وتشجيع المبادرات الذكية في هذا المجال وتوظيف التقنية الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي لصالح خدمة المجتمع واكتشاف رواد عمل اجتماعيين ودعم مشاريعهم الإبداعية.

ويشتمل ملتقى الإبداع السنوي بحائل على مجموعة من البرامج والفعاليات التي تم إعدادها بطريقة علمية عبر دراسات منهجية من قبل خبراء ومختصين، وتتمثل في خمسة جوانب تفصيلها كالآتي: جلسات حوارية يشارك فيها عدد من الخبراء والمختصين وأصحاب التجارب في مجال العمل التطوعي والخيري والإبداعي، عروض المبدعين ويجري خلالها إتاحة الفرصة للتنافس الشريف بين الشباب والفتيات لتقديم منتوجهم الإبداعي عبر تنافس شريف يفضي إلى اختيار أفضل العناصر من المشاركين. ومسابقات إبداعية مفتوحة هدفها اكتشاف المواهب المتميزة في مجال العمل التطوعي والخيري، وتوفير فرص تدريبية خلال أيام الملتقى، وتكريم المبدعين وتوزيع الشهادات والجوائز المعنوية والمادية.

إلى هذا أعلن مجلس شباب منطقة حائل على حسابه بتويتر عن مشاركة المدير العام لمجموعة قنوات MBC في السعودية محمد التونسي، والكاتب الصحفي قينان الغامدي، فيما ستكون الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز آل سعود، في فعاليات الملتقى.

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في شعبان المقبل.. جائزة الأميرة صيتة تُنفذ ملتقى الإبداع السنوي بحائل
سبق

تُنفذ جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي، بالتعاون مع مجلس شباب منطقة حائل، يوم الاثنين 9/ 8/ 1442هـ الموافق 22 مارس 2021م، ملتقى الإبداع السنوي بحائل.

ويسعى ملتقى الإبداع السنوي بحائل إلى تحقيق جملة من الغايات والأهداف الاجتماعية؛ من بينها: اكتشاف المواهب المحلية في مختلف المجالات، وتنمية روح الإبداع لدى الشباب والفتيات، في أجواء تنافسية شريفة وصحية وتبنّي المواهب المتميزة واستثمار طاقاتها الإبداعية، وتشجيع المواهب بالمراكز والقرى والهجر داخل المنطقة، والتعريف بمقومات حائل الثقافية والتراثية ومبدعيها في شتى المجالات.

ويوفر الملتقى ساحة إبداعية متميزة خلال أيام الملتقى، وإتاحة الفرصة للشباب والشابات من المشاركين في الملتقى لاكتساب الخبرة خلال هذه الفعالية وتعظيم دور العمل التطوعي والخيري داخل المجتمعات المحلية لإسناد الجهود الحكومية وتشجيع المبادرات الذكية في هذا المجال وتوظيف التقنية الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي لصالح خدمة المجتمع واكتشاف رواد عمل اجتماعيين ودعم مشاريعهم الإبداعية.

ويشتمل ملتقى الإبداع السنوي بحائل على مجموعة من البرامج والفعاليات التي تم إعدادها بطريقة علمية عبر دراسات منهجية من قبل خبراء ومختصين، وتتمثل في خمسة جوانب تفصيلها كالآتي: جلسات حوارية يشارك فيها عدد من الخبراء والمختصين وأصحاب التجارب في مجال العمل التطوعي والخيري والإبداعي، عروض المبدعين ويجري خلالها إتاحة الفرصة للتنافس الشريف بين الشباب والفتيات لتقديم منتوجهم الإبداعي عبر تنافس شريف يفضي إلى اختيار أفضل العناصر من المشاركين. ومسابقات إبداعية مفتوحة هدفها اكتشاف المواهب المتميزة في مجال العمل التطوعي والخيري، وتوفير فرص تدريبية خلال أيام الملتقى، وتكريم المبدعين وتوزيع الشهادات والجوائز المعنوية والمادية.

إلى هذا أعلن مجلس شباب منطقة حائل على حسابه بتويتر عن مشاركة المدير العام لمجموعة قنوات MBC في السعودية محمد التونسي، والكاتب الصحفي قينان الغامدي، فيما ستكون الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز آل سعود، في فعاليات الملتقى.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
07:53 PM

في شعبان المقبل.. جائزة الأميرة صيتة تُنفذ ملتقى الإبداع السنوي بحائل

يتضمّن مجموعة من البرامج والفعاليات تم إعدادها من قبل خبراء ومختصين

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خالد السليمي - حائل
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تُنفذ جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي، بالتعاون مع مجلس شباب منطقة حائل، يوم الاثنين 9/ 8/ 1442هـ الموافق 22 مارس 2021م، ملتقى الإبداع السنوي بحائل.

ويسعى ملتقى الإبداع السنوي بحائل إلى تحقيق جملة من الغايات والأهداف الاجتماعية؛ من بينها: اكتشاف المواهب المحلية في مختلف المجالات، وتنمية روح الإبداع لدى الشباب والفتيات، في أجواء تنافسية شريفة وصحية وتبنّي المواهب المتميزة واستثمار طاقاتها الإبداعية، وتشجيع المواهب بالمراكز والقرى والهجر داخل المنطقة، والتعريف بمقومات حائل الثقافية والتراثية ومبدعيها في شتى المجالات.

ويوفر الملتقى ساحة إبداعية متميزة خلال أيام الملتقى، وإتاحة الفرصة للشباب والشابات من المشاركين في الملتقى لاكتساب الخبرة خلال هذه الفعالية وتعظيم دور العمل التطوعي والخيري داخل المجتمعات المحلية لإسناد الجهود الحكومية وتشجيع المبادرات الذكية في هذا المجال وتوظيف التقنية الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي لصالح خدمة المجتمع واكتشاف رواد عمل اجتماعيين ودعم مشاريعهم الإبداعية.

ويشتمل ملتقى الإبداع السنوي بحائل على مجموعة من البرامج والفعاليات التي تم إعدادها بطريقة علمية عبر دراسات منهجية من قبل خبراء ومختصين، وتتمثل في خمسة جوانب تفصيلها كالآتي: جلسات حوارية يشارك فيها عدد من الخبراء والمختصين وأصحاب التجارب في مجال العمل التطوعي والخيري والإبداعي، عروض المبدعين ويجري خلالها إتاحة الفرصة للتنافس الشريف بين الشباب والفتيات لتقديم منتوجهم الإبداعي عبر تنافس شريف يفضي إلى اختيار أفضل العناصر من المشاركين. ومسابقات إبداعية مفتوحة هدفها اكتشاف المواهب المتميزة في مجال العمل التطوعي والخيري، وتوفير فرص تدريبية خلال أيام الملتقى، وتكريم المبدعين وتوزيع الشهادات والجوائز المعنوية والمادية.

إلى هذا أعلن مجلس شباب منطقة حائل على حسابه بتويتر عن مشاركة المدير العام لمجموعة قنوات MBC في السعودية محمد التونسي، والكاتب الصحفي قينان الغامدي، فيما ستكون الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز آل سعود، في فعاليات الملتقى.

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