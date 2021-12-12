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الأسبوع في 7 صور: السباحة في النهر المتجمد.. وظاهرة فريدة في سماء ويسكونسن

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد تحول نهر بيسوك الإندونيسي إلى كتلة من الرماد والطين بعد ثوران بركان جبل سيميرو، فيما عانت بامبلونا الإسبانية بسبب الفيضانات وغرق الشوارع والطرقات. والمزيد تجدونه في الصور.


1- الجميع تركهم.. القطط تبحث عن الطعام بالقرب من موقع بركان جزر الكناري الإسبانية



2- كيف وصلت إلى هناك؟.. سيارة غارقة في منحدر على بعد أمتار قليلة من الشلالات الأمريكية



3- مجددًا.. حرائق الغابات تشتعل بالقرب من نهر مارجريت في أستراليا



4- النهر تحول إلى رماد!.. مشهد جوي يُظهر نهر بيسوك بعد أن أصبح مغطى بالرماد والطين بعد ثوران بركان جبل سيميرو بإندونيسيا



5- يتحدى البرد؟.. أحد الأشخاص يسبح في نهر متجمد في افتتاح موسم السباحة الشتوي في أومسك بروسيا



6- ماذا عساه يفعل؟.. رجل يجدف بقارب على طريق غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة في بامبلونا بإسبانيا



7- رائعة.. أليس كذلك؟.. ظاهرة الشفق القطبي كما تظهر في ولاية ويسكونسن الأمريكية





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الأسبوع في 7 صور: السباحة في النهر المتجمد.. وظاهرة فريدة في سماء ويسكونسن
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد تحول نهر بيسوك الإندونيسي إلى كتلة من الرماد والطين بعد ثوران بركان جبل سيميرو، فيما عانت بامبلونا الإسبانية بسبب الفيضانات وغرق الشوارع والطرقات. والمزيد تجدونه في الصور.


1- الجميع تركهم.. القطط تبحث عن الطعام بالقرب من موقع بركان جزر الكناري الإسبانية



2- كيف وصلت إلى هناك؟.. سيارة غارقة في منحدر على بعد أمتار قليلة من الشلالات الأمريكية



3- مجددًا.. حرائق الغابات تشتعل بالقرب من نهر مارجريت في أستراليا



4- النهر تحول إلى رماد!.. مشهد جوي يُظهر نهر بيسوك بعد أن أصبح مغطى بالرماد والطين بعد ثوران بركان جبل سيميرو بإندونيسيا



5- يتحدى البرد؟.. أحد الأشخاص يسبح في نهر متجمد في افتتاح موسم السباحة الشتوي في أومسك بروسيا



6- ماذا عساه يفعل؟.. رجل يجدف بقارب على طريق غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة في بامبلونا بإسبانيا



7- رائعة.. أليس كذلك؟.. ظاهرة الشفق القطبي كما تظهر في ولاية ويسكونسن الأمريكية





12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
02:12 AM

الأسبوع في 7 صور: السباحة في النهر المتجمد.. وظاهرة فريدة في سماء ويسكونسن

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ياسر نجدي - الرياض
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في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد تحول نهر بيسوك الإندونيسي إلى كتلة من الرماد والطين بعد ثوران بركان جبل سيميرو، فيما عانت بامبلونا الإسبانية بسبب الفيضانات وغرق الشوارع والطرقات. والمزيد تجدونه في الصور.


1- الجميع تركهم.. القطط تبحث عن الطعام بالقرب من موقع بركان جزر الكناري الإسبانية



2- كيف وصلت إلى هناك؟.. سيارة غارقة في منحدر على بعد أمتار قليلة من الشلالات الأمريكية



3- مجددًا.. حرائق الغابات تشتعل بالقرب من نهر مارجريت في أستراليا



4- النهر تحول إلى رماد!.. مشهد جوي يُظهر نهر بيسوك بعد أن أصبح مغطى بالرماد والطين بعد ثوران بركان جبل سيميرو بإندونيسيا



5- يتحدى البرد؟.. أحد الأشخاص يسبح في نهر متجمد في افتتاح موسم السباحة الشتوي في أومسك بروسيا



6- ماذا عساه يفعل؟.. رجل يجدف بقارب على طريق غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة في بامبلونا بإسبانيا



7- رائعة.. أليس كذلك؟.. ظاهرة الشفق القطبي كما تظهر في ولاية ويسكونسن الأمريكية





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