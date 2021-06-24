النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشريدة": من حق المملكة والتحالف الرد على اعتداءات الحوثيين بما يوجعهم

قال: الإيرانيون لديهم مشروع فارسي في دستورهم ويرفعون "لواء الطائفية"

أكّد الكاتب والباحث السياسي سلمان الشريدة؛ أن ارتفاع وتيرة هجمات ميليشيا الحوثي، واستخدام أسلحة جديدة لم تمتلكها سابقاً، لهو دليل على استمرار تلقي الحوثيين دعماً جديداً من إيران.

وقال "الشريدة"؛ لـ "سبق": من حق المملكة العربية السعودية وقيادة التحالف، الرد على أيّ عملية اعتداء حوثية تستهدف مدنيين، بردٍّ حازمٍ وموجع، فكل الحجج استوفت لدى المجتمع الدولي وليس هناك أوضح من هذه الأحداث وما يجري فيها من تهديد خطير.

وأضاف: لا أحد يتمنى الحرب أبداً، ولكن جنون النظام الإيراني ومحاولة جر المنطقة لفوضى، أمر متوقع، وما هذه المحاولات الفاشلة إلا نتيجة للضغوط التي تواجهها طهران من العقوبات الأمريكية التي من الممكن أن تتم مضاعفتها لإجبارها على تغيير سياساتها.

وأردف: هذا التمادي الحوثي الإيراني، لم ينتج إلا من تهاوي المجتمع الدولي حول اتخاذ موقف جاد، حيال هذه العمليات الإرهابية من ميليشيا تدعمها إيران، والتمرد على قرار مجلس الأمن 2216 الذي يحظر دعم الحوثي بالأسلحة، وكان آخرها العمل الاجرامي باستهدافهم مطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله آلاف المسافرين يومياً من المدنيين بمختلف الجنسيات، مما تسبّب في استشهاد رجل من الأشقاء السوريين، وإصابة سبعة مدنيين، حسب تصريح متحدث قوات التحالف.

وتابع: الاستهداف الأخير تزامن أيضاً مع المؤتمر الصحفي للمبعوث الأمريكي لإيران الذي عُقد بالكويت، وذكر خلاله أن التوتر في المنطقة سببه إيران، ورغم أننا نعلم ذلك جيداً وهو أمر ليس بجديد، إلا أننا نوجه له السؤال، وماذا بعد تجاه طهران وتجاه أذرعها الإرهابية، إن الايرانيين لديهم مشروع فارسي في دستورهم، ويرفعون لواء الطائفية، ومع الأسف، فإن مَن يدفع الثمن لتحقيقه هو الدم العربي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشريدة": من حق المملكة والتحالف الرد على اعتداءات الحوثيين بما يوجعهم
سبق

أكّد الكاتب والباحث السياسي سلمان الشريدة؛ أن ارتفاع وتيرة هجمات ميليشيا الحوثي، واستخدام أسلحة جديدة لم تمتلكها سابقاً، لهو دليل على استمرار تلقي الحوثيين دعماً جديداً من إيران.

وقال "الشريدة"؛ لـ "سبق": من حق المملكة العربية السعودية وقيادة التحالف، الرد على أيّ عملية اعتداء حوثية تستهدف مدنيين، بردٍّ حازمٍ وموجع، فكل الحجج استوفت لدى المجتمع الدولي وليس هناك أوضح من هذه الأحداث وما يجري فيها من تهديد خطير.

وأضاف: لا أحد يتمنى الحرب أبداً، ولكن جنون النظام الإيراني ومحاولة جر المنطقة لفوضى، أمر متوقع، وما هذه المحاولات الفاشلة إلا نتيجة للضغوط التي تواجهها طهران من العقوبات الأمريكية التي من الممكن أن تتم مضاعفتها لإجبارها على تغيير سياساتها.

وأردف: هذا التمادي الحوثي الإيراني، لم ينتج إلا من تهاوي المجتمع الدولي حول اتخاذ موقف جاد، حيال هذه العمليات الإرهابية من ميليشيا تدعمها إيران، والتمرد على قرار مجلس الأمن 2216 الذي يحظر دعم الحوثي بالأسلحة، وكان آخرها العمل الاجرامي باستهدافهم مطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله آلاف المسافرين يومياً من المدنيين بمختلف الجنسيات، مما تسبّب في استشهاد رجل من الأشقاء السوريين، وإصابة سبعة مدنيين، حسب تصريح متحدث قوات التحالف.

وتابع: الاستهداف الأخير تزامن أيضاً مع المؤتمر الصحفي للمبعوث الأمريكي لإيران الذي عُقد بالكويت، وذكر خلاله أن التوتر في المنطقة سببه إيران، ورغم أننا نعلم ذلك جيداً وهو أمر ليس بجديد، إلا أننا نوجه له السؤال، وماذا بعد تجاه طهران وتجاه أذرعها الإرهابية، إن الايرانيين لديهم مشروع فارسي في دستورهم، ويرفعون لواء الطائفية، ومع الأسف، فإن مَن يدفع الثمن لتحقيقه هو الدم العربي.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
02:04 PM

"الشريدة": من حق المملكة والتحالف الرد على اعتداءات الحوثيين بما يوجعهم

قال: الإيرانيون لديهم مشروع فارسي في دستورهم ويرفعون "لواء الطائفية"

A A A
خلف الدوسري - الرياض
4
1,077

أكّد الكاتب والباحث السياسي سلمان الشريدة؛ أن ارتفاع وتيرة هجمات ميليشيا الحوثي، واستخدام أسلحة جديدة لم تمتلكها سابقاً، لهو دليل على استمرار تلقي الحوثيين دعماً جديداً من إيران.

وقال "الشريدة"؛ لـ "سبق": من حق المملكة العربية السعودية وقيادة التحالف، الرد على أيّ عملية اعتداء حوثية تستهدف مدنيين، بردٍّ حازمٍ وموجع، فكل الحجج استوفت لدى المجتمع الدولي وليس هناك أوضح من هذه الأحداث وما يجري فيها من تهديد خطير.

وأضاف: لا أحد يتمنى الحرب أبداً، ولكن جنون النظام الإيراني ومحاولة جر المنطقة لفوضى، أمر متوقع، وما هذه المحاولات الفاشلة إلا نتيجة للضغوط التي تواجهها طهران من العقوبات الأمريكية التي من الممكن أن تتم مضاعفتها لإجبارها على تغيير سياساتها.

وأردف: هذا التمادي الحوثي الإيراني، لم ينتج إلا من تهاوي المجتمع الدولي حول اتخاذ موقف جاد، حيال هذه العمليات الإرهابية من ميليشيا تدعمها إيران، والتمرد على قرار مجلس الأمن 2216 الذي يحظر دعم الحوثي بالأسلحة، وكان آخرها العمل الاجرامي باستهدافهم مطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله آلاف المسافرين يومياً من المدنيين بمختلف الجنسيات، مما تسبّب في استشهاد رجل من الأشقاء السوريين، وإصابة سبعة مدنيين، حسب تصريح متحدث قوات التحالف.

وتابع: الاستهداف الأخير تزامن أيضاً مع المؤتمر الصحفي للمبعوث الأمريكي لإيران الذي عُقد بالكويت، وذكر خلاله أن التوتر في المنطقة سببه إيران، ورغم أننا نعلم ذلك جيداً وهو أمر ليس بجديد، إلا أننا نوجه له السؤال، وماذا بعد تجاه طهران وتجاه أذرعها الإرهابية، إن الايرانيين لديهم مشروع فارسي في دستورهم، ويرفعون لواء الطائفية، ومع الأسف، فإن مَن يدفع الثمن لتحقيقه هو الدم العربي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,160
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,016
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,617
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,907

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة