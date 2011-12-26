احتفل مديس بن عيضة الحبيري الثقفي بحصول ابنه محمد على شهادة الدكتوراه من جامعة الملك عبدالعزيز قسم النحو والصرف.
فيما تلقى "الثقفي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء بهذه المناسبة السعيدة.
"الثقفي" يحصد الدكتوراه في النحو من جامعة المؤسس
احتفل مديس بن عيضة الحبيري الثقفي بحصول ابنه محمد على شهادة الدكتوراه من جامعة الملك عبدالعزيز قسم النحو والصرف.
فيما تلقى "الثقفي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء بهذه المناسبة السعيدة.
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"الثقفي" يحصد الدكتوراه في النحو من جامعة المؤسسصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-26
احتفل مديس بن عيضة الحبيري الثقفي بحصول ابنه محمد على شهادة الدكتوراه من جامعة الملك عبدالعزيز قسم النحو والصرف.
26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
09:08 PM
"الثقفي" يحصد الدكتوراه في النحو من جامعة المؤسس
احتفل مديس بن عيضة الحبيري الثقفي بحصول ابنه محمد على شهادة الدكتوراه من جامعة الملك عبدالعزيز قسم النحو والصرف.
فيما تلقى "الثقفي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء بهذه المناسبة السعيدة.
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