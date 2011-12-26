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"الثقفي" يحصد الدكتوراه في النحو من جامعة المؤسس

احتفل مديس بن عيضة الحبيري الثقفي بحصول ابنه محمد على شهادة الدكتوراه من جامعة الملك عبدالعزيز قسم النحو والصرف.

فيما تلقى "الثقفي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء بهذه المناسبة السعيدة.

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"الثقفي" يحصد الدكتوراه في النحو من جامعة المؤسس
سبق

احتفل مديس بن عيضة الحبيري الثقفي بحصول ابنه محمد على شهادة الدكتوراه من جامعة الملك عبدالعزيز قسم النحو والصرف.

فيما تلقى "الثقفي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء بهذه المناسبة السعيدة.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
09:08 PM

"الثقفي" يحصد الدكتوراه في النحو من جامعة المؤسس

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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احتفل مديس بن عيضة الحبيري الثقفي بحصول ابنه محمد على شهادة الدكتوراه من جامعة الملك عبدالعزيز قسم النحو والصرف.

فيما تلقى "الثقفي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء بهذه المناسبة السعيدة.

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