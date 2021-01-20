النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المالية" تستعرض الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتوثيق العقارات

ضمن لقاءات مركز التواصل والمعرفة التي تهدف إلى رفع الوعي

نظم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" (مبادرة وزارة المالية) بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، أمس؛ لقاءً افتراضيًّا بعنوان "الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتوثيق العقارات"، وذلك ضمن لقاءاته التي تهدف إلى رفع الوعي القانوني والاجتماعي في المجالين المالي والاقتصادي.

وشارك في اللقاء الافتراضي الأمين العام للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) حمزة العسكر، والمحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد، والمستشار الإعلامي والكاتب الصحفي صالح المسلم، فيما أدار اللقاء المستشار الإعلامي ماجد الجريوي.

وناقش المتحدثون في اللقاء الدور التنموي والاقتصادي لهيئة عقارات الدولة والإطار التنظيمي لقواعد التملك، كما تم تسليط الضوء على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتوثيق العقارات والتحول الرقمي وأتمتة إجراءات التقديم ومتابعتها.

وأشار العسكر إلى أن الشروط الواجب توفرها تقنيًّا عند الهيئة هي: توضيح نوع العقار، ونوع الطلب، والقيام بالرفع المساحي، كما تُمكّن الوارث أو الشريك من التقدم بنفسه دون وكالة، وذلك لتسهيل توثيق العقار دون فوات الفرصة على المستفيدين.

وفي حديثه عن دور الأمانة في خدمة الطلبات أكد العسكر أن دور الأمانة يتمثل في دراسة الطلب من الناحية الشرعية والقانونية وكل المستندات وتوفر دراسة للرفع المساحي، وفي حال اكتمال الدراسة يتم العرض على لجان النظر المكونة من ست جهات حكومية لإكمال إجراءات الرفع المساحي.

بدوره أكد المحيميد أن اللجنة المختصة في عقارات الدولة هي لجنة خاصة مستقلة لها الصلاحية في البت في العقارات وتنظيمها، وفرزها حسب الشروط والضوابط للهيئة العامة لعقارات الدولة في الإجراءات الشكلية والمدد النظامية، منوهاً بأن أثر الرقمنة على التملك والتوثيق أسهمت في أتمتة الإجراءات مما وفر الوقت والجهد، حيث تمكّن منصة "إحكام" من تقديم الطلبات في أي وقت ومن أي مكان، كما يمكن معرفة حالة الطلبات القديمة التي لم يبتّ فيها أو لم يصدر فيها حكم قضائي نهائي، مشيراً إلى أن المنصة تعدّ مرجعاً قانونياً من ناحية المدد النظامية والاختصاصات.

من جانبه بين المسلم أن تأسيس الهيئة العامة لعقارات الدولة جاء امتدادًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تعمل الهيئة على توثيق صكوك الأراضي والممتلكات الخاصة بالمواطنين، وتوحيد الجهود المبذولة للحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيـق القيمـة الأمثل لتلك العقارات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المالية" تستعرض الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتوثيق العقارات
سبق

نظم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" (مبادرة وزارة المالية) بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، أمس؛ لقاءً افتراضيًّا بعنوان "الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتوثيق العقارات"، وذلك ضمن لقاءاته التي تهدف إلى رفع الوعي القانوني والاجتماعي في المجالين المالي والاقتصادي.

وشارك في اللقاء الافتراضي الأمين العام للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) حمزة العسكر، والمحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد، والمستشار الإعلامي والكاتب الصحفي صالح المسلم، فيما أدار اللقاء المستشار الإعلامي ماجد الجريوي.

وناقش المتحدثون في اللقاء الدور التنموي والاقتصادي لهيئة عقارات الدولة والإطار التنظيمي لقواعد التملك، كما تم تسليط الضوء على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتوثيق العقارات والتحول الرقمي وأتمتة إجراءات التقديم ومتابعتها.

وأشار العسكر إلى أن الشروط الواجب توفرها تقنيًّا عند الهيئة هي: توضيح نوع العقار، ونوع الطلب، والقيام بالرفع المساحي، كما تُمكّن الوارث أو الشريك من التقدم بنفسه دون وكالة، وذلك لتسهيل توثيق العقار دون فوات الفرصة على المستفيدين.

وفي حديثه عن دور الأمانة في خدمة الطلبات أكد العسكر أن دور الأمانة يتمثل في دراسة الطلب من الناحية الشرعية والقانونية وكل المستندات وتوفر دراسة للرفع المساحي، وفي حال اكتمال الدراسة يتم العرض على لجان النظر المكونة من ست جهات حكومية لإكمال إجراءات الرفع المساحي.

بدوره أكد المحيميد أن اللجنة المختصة في عقارات الدولة هي لجنة خاصة مستقلة لها الصلاحية في البت في العقارات وتنظيمها، وفرزها حسب الشروط والضوابط للهيئة العامة لعقارات الدولة في الإجراءات الشكلية والمدد النظامية، منوهاً بأن أثر الرقمنة على التملك والتوثيق أسهمت في أتمتة الإجراءات مما وفر الوقت والجهد، حيث تمكّن منصة "إحكام" من تقديم الطلبات في أي وقت ومن أي مكان، كما يمكن معرفة حالة الطلبات القديمة التي لم يبتّ فيها أو لم يصدر فيها حكم قضائي نهائي، مشيراً إلى أن المنصة تعدّ مرجعاً قانونياً من ناحية المدد النظامية والاختصاصات.

من جانبه بين المسلم أن تأسيس الهيئة العامة لعقارات الدولة جاء امتدادًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تعمل الهيئة على توثيق صكوك الأراضي والممتلكات الخاصة بالمواطنين، وتوحيد الجهود المبذولة للحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيـق القيمـة الأمثل لتلك العقارات.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
06:48 PM

"المالية" تستعرض الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتوثيق العقارات

ضمن لقاءات مركز التواصل والمعرفة التي تهدف إلى رفع الوعي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,225

نظم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" (مبادرة وزارة المالية) بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، أمس؛ لقاءً افتراضيًّا بعنوان "الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتوثيق العقارات"، وذلك ضمن لقاءاته التي تهدف إلى رفع الوعي القانوني والاجتماعي في المجالين المالي والاقتصادي.

وشارك في اللقاء الافتراضي الأمين العام للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) حمزة العسكر، والمحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد، والمستشار الإعلامي والكاتب الصحفي صالح المسلم، فيما أدار اللقاء المستشار الإعلامي ماجد الجريوي.

وناقش المتحدثون في اللقاء الدور التنموي والاقتصادي لهيئة عقارات الدولة والإطار التنظيمي لقواعد التملك، كما تم تسليط الضوء على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتوثيق العقارات والتحول الرقمي وأتمتة إجراءات التقديم ومتابعتها.

وأشار العسكر إلى أن الشروط الواجب توفرها تقنيًّا عند الهيئة هي: توضيح نوع العقار، ونوع الطلب، والقيام بالرفع المساحي، كما تُمكّن الوارث أو الشريك من التقدم بنفسه دون وكالة، وذلك لتسهيل توثيق العقار دون فوات الفرصة على المستفيدين.

وفي حديثه عن دور الأمانة في خدمة الطلبات أكد العسكر أن دور الأمانة يتمثل في دراسة الطلب من الناحية الشرعية والقانونية وكل المستندات وتوفر دراسة للرفع المساحي، وفي حال اكتمال الدراسة يتم العرض على لجان النظر المكونة من ست جهات حكومية لإكمال إجراءات الرفع المساحي.

بدوره أكد المحيميد أن اللجنة المختصة في عقارات الدولة هي لجنة خاصة مستقلة لها الصلاحية في البت في العقارات وتنظيمها، وفرزها حسب الشروط والضوابط للهيئة العامة لعقارات الدولة في الإجراءات الشكلية والمدد النظامية، منوهاً بأن أثر الرقمنة على التملك والتوثيق أسهمت في أتمتة الإجراءات مما وفر الوقت والجهد، حيث تمكّن منصة "إحكام" من تقديم الطلبات في أي وقت ومن أي مكان، كما يمكن معرفة حالة الطلبات القديمة التي لم يبتّ فيها أو لم يصدر فيها حكم قضائي نهائي، مشيراً إلى أن المنصة تعدّ مرجعاً قانونياً من ناحية المدد النظامية والاختصاصات.

من جانبه بين المسلم أن تأسيس الهيئة العامة لعقارات الدولة جاء امتدادًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تعمل الهيئة على توثيق صكوك الأراضي والممتلكات الخاصة بالمواطنين، وتوحيد الجهود المبذولة للحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيـق القيمـة الأمثل لتلك العقارات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,486
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,103
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,908
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,880

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة