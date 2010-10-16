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الاتحاد السعودي لكرة القدم يقيم ورشة عمل برنامج دعم الفئات السنية

يقيم الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين المقبل، ورشة عمل برنامج دعم الفئات السنية، وذلك بمقر الاتحاد في الرياض عند الساعة الواحدة ظهرًا.

ووجه الاتحاد السعودي الدعوة لمشرف الفئات السنية والرئيس التنفيذي في كل ناد من أندية دوريات الفئات السنية "الفئة الممتازة" لحضور ورشة العمل.

وتمثل هذه الورشة المرحلة الأولى من برنامج دعم الفئات السنية للموسم الحالي 2021-2022، وفقًا للمرحلة الأولية لاستراتيجية كرة القدم السعودية، والذي يستهدف الأندية الـ25 المشاركة في دوريات الفئات السنية "الفئة الممتازة".

فيما سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية للأندية خلال الفترة القادمة.

وكان أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتنسيق مع فريق استراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة، وافقوا على تنفيذ برنامج دعم الفئات السنية بحيث يشمل تطوير هيكلة الفئات السنية في الأندية، وذلك في الفئة الممتازة.

ويعد تطوير هيكلة الفئات السنية فرصة سانحة للأندية في وضع برنامج للمواهب السعودية الشابة والطموحة من خلال رفع المعايير الفنية وتهيئة البيئة المناسبة للتطوير.

يذكر أن تطوير المواهب يعد أحد مسارات استراتيجية التحول للكرة السعودية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا؛ حيث سيتم العمل على مجموعة من الحلول المستهدفة في مسارات التنمية بالتنسيق مع وزارة الرياضة، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، والأندية، وغيرها من الجهات في منظومة كرة القدم، وذلك بهدف تهيئة الجيل القادم للكرة السعودية بالشكل الأمثل.

الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد السعودي لكرة القدم يقيم ورشة عمل برنامج دعم الفئات السنية
سبق

يقيم الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين المقبل، ورشة عمل برنامج دعم الفئات السنية، وذلك بمقر الاتحاد في الرياض عند الساعة الواحدة ظهرًا.

ووجه الاتحاد السعودي الدعوة لمشرف الفئات السنية والرئيس التنفيذي في كل ناد من أندية دوريات الفئات السنية "الفئة الممتازة" لحضور ورشة العمل.

وتمثل هذه الورشة المرحلة الأولى من برنامج دعم الفئات السنية للموسم الحالي 2021-2022، وفقًا للمرحلة الأولية لاستراتيجية كرة القدم السعودية، والذي يستهدف الأندية الـ25 المشاركة في دوريات الفئات السنية "الفئة الممتازة".

فيما سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية للأندية خلال الفترة القادمة.

وكان أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتنسيق مع فريق استراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة، وافقوا على تنفيذ برنامج دعم الفئات السنية بحيث يشمل تطوير هيكلة الفئات السنية في الأندية، وذلك في الفئة الممتازة.

ويعد تطوير هيكلة الفئات السنية فرصة سانحة للأندية في وضع برنامج للمواهب السعودية الشابة والطموحة من خلال رفع المعايير الفنية وتهيئة البيئة المناسبة للتطوير.

يذكر أن تطوير المواهب يعد أحد مسارات استراتيجية التحول للكرة السعودية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا؛ حيث سيتم العمل على مجموعة من الحلول المستهدفة في مسارات التنمية بالتنسيق مع وزارة الرياضة، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، والأندية، وغيرها من الجهات في منظومة كرة القدم، وذلك بهدف تهيئة الجيل القادم للكرة السعودية بالشكل الأمثل.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
10:18 PM

الاتحاد السعودي لكرة القدم يقيم ورشة عمل برنامج دعم الفئات السنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يقيم الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين المقبل، ورشة عمل برنامج دعم الفئات السنية، وذلك بمقر الاتحاد في الرياض عند الساعة الواحدة ظهرًا.

ووجه الاتحاد السعودي الدعوة لمشرف الفئات السنية والرئيس التنفيذي في كل ناد من أندية دوريات الفئات السنية "الفئة الممتازة" لحضور ورشة العمل.

وتمثل هذه الورشة المرحلة الأولى من برنامج دعم الفئات السنية للموسم الحالي 2021-2022، وفقًا للمرحلة الأولية لاستراتيجية كرة القدم السعودية، والذي يستهدف الأندية الـ25 المشاركة في دوريات الفئات السنية "الفئة الممتازة".

فيما سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية للأندية خلال الفترة القادمة.

وكان أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتنسيق مع فريق استراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة، وافقوا على تنفيذ برنامج دعم الفئات السنية بحيث يشمل تطوير هيكلة الفئات السنية في الأندية، وذلك في الفئة الممتازة.

ويعد تطوير هيكلة الفئات السنية فرصة سانحة للأندية في وضع برنامج للمواهب السعودية الشابة والطموحة من خلال رفع المعايير الفنية وتهيئة البيئة المناسبة للتطوير.

يذكر أن تطوير المواهب يعد أحد مسارات استراتيجية التحول للكرة السعودية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا؛ حيث سيتم العمل على مجموعة من الحلول المستهدفة في مسارات التنمية بالتنسيق مع وزارة الرياضة، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، والأندية، وغيرها من الجهات في منظومة كرة القدم، وذلك بهدف تهيئة الجيل القادم للكرة السعودية بالشكل الأمثل.

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