أطلق مستشفى الملك سلمان بالرياض، حملة توعوية تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة السمنة. وتعتبر حملة مكافحة السمنة، الأوسع من نوعها التي تتعلق بهذا المرض بالمملكة؛ حيث شهدت حضورًا واسعًا من الأطباء المختصين، والطاقم الإداري لمستشفى الملك سلمان، وخبراء التغذية والحمية، إلى جانب بعض المرضى. واشتملت الحملة على خمس محطات، تضمنت مجموعة من برامج التوعية بمرض السمنة، وتمثلت المحطة الأولى في برنامج "المثقف الصحي"، والذي جرى من خلاله التعريف بالسمنة من حيث مسبّباتها وطرق علاجها ومكافحتها. وخصّصت المحطة الثانية لإجراء فحوصات طبية للمرضى؛ لمعرفة مستويات الماء والدهون بأجسامهم، إلى جانب برنامج "تعديل السلوك" الذي قُدّم في المحطة الثالثة، ودار حول كيفية تغيير نمط الحياة والتعايش مع السمنة ومحاربتها؛ مما يشكل حافزًا لمرضى السمنة للتغلب على المرض. ومُنحت الفرصة من خلال المحطة الرابعة للمرضى، للتحدث عن تجاربهم مع المرض، بينما تخللت المحطة الخامسة أنشطة رياضية بوصفها ممارسات هامة تساعد في محاربة السمنة وتقليل وزن الجسم. ووزعت على المرضى إرشادات ونصائح للتخلص من السمنة وتجنب ما قد يؤدي إلى تفاقم معدلاتها وزيادة مخاطرها.

مستشفى سلمان بالرياض يطلق أكبر حملة توعوية عن السمنة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-30 أطلق مستشفى الملك سلمان بالرياض، حملة توعوية تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة السمنة.



وتعتبر حملة مكافحة السمنة، الأوسع من نوعها التي تتعلق بهذا المرض بالمملكة؛ حيث شهدت حضورًا واسعًا من الأطباء المختصين، والطاقم الإداري لمستشفى الملك سلمان، وخبراء التغذية والحمية، إلى جانب بعض المرضى.



واشتملت الحملة على خمس محطات، تضمنت مجموعة من برامج التوعية بمرض السمنة، وتمثلت المحطة الأولى في برنامج "المثقف الصحي"، والذي جرى من خلاله التعريف بالسمنة من حيث مسبّباتها وطرق علاجها ومكافحتها.



وخصّصت المحطة الثانية لإجراء فحوصات طبية للمرضى؛ لمعرفة مستويات الماء والدهون بأجسامهم، إلى جانب برنامج "تعديل السلوك" الذي قُدّم في المحطة الثالثة، ودار حول كيفية تغيير نمط الحياة والتعايش مع السمنة ومحاربتها؛ مما يشكل حافزًا لمرضى السمنة للتغلب على المرض.



ومُنحت الفرصة من خلال المحطة الرابعة للمرضى، للتحدث عن تجاربهم مع المرض، بينما تخللت المحطة الخامسة أنشطة رياضية بوصفها ممارسات هامة تساعد في محاربة السمنة وتقليل وزن الجسم.



ووزعت على المرضى إرشادات ونصائح للتخلص من السمنة وتجنب ما قد يؤدي إلى تفاقم معدلاتها وزيادة مخاطرها.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441 07:52 PM

مستشفى سلمان بالرياض يطلق أكبر حملة توعوية عن السمنة تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة المرض





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أطلق مستشفى الملك سلمان بالرياض، حملة توعوية تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة السمنة.



وتعتبر حملة مكافحة السمنة، الأوسع من نوعها التي تتعلق بهذا المرض بالمملكة؛ حيث شهدت حضورًا واسعًا من الأطباء المختصين، والطاقم الإداري لمستشفى الملك سلمان، وخبراء التغذية والحمية، إلى جانب بعض المرضى.



واشتملت الحملة على خمس محطات، تضمنت مجموعة من برامج التوعية بمرض السمنة، وتمثلت المحطة الأولى في برنامج "المثقف الصحي"، والذي جرى من خلاله التعريف بالسمنة من حيث مسبّباتها وطرق علاجها ومكافحتها.



وخصّصت المحطة الثانية لإجراء فحوصات طبية للمرضى؛ لمعرفة مستويات الماء والدهون بأجسامهم، إلى جانب برنامج "تعديل السلوك" الذي قُدّم في المحطة الثالثة، ودار حول كيفية تغيير نمط الحياة والتعايش مع السمنة ومحاربتها؛ مما يشكل حافزًا لمرضى السمنة للتغلب على المرض.



ومُنحت الفرصة من خلال المحطة الرابعة للمرضى، للتحدث عن تجاربهم مع المرض، بينما تخللت المحطة الخامسة أنشطة رياضية بوصفها ممارسات هامة تساعد في محاربة السمنة وتقليل وزن الجسم.



ووزعت على المرضى إرشادات ونصائح للتخلص من السمنة وتجنب ما قد يؤدي إلى تفاقم معدلاتها وزيادة مخاطرها.