النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل في إجازة عيد الفطر

وجّه بتوفير الإمكانات والخدمات اللازمة وتهيئة المنتزهات العامة

وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة، بتكليف عدد من الموظفين بالتواجد على رأس العمل طيلة فترة الإجازة لإنجاز المعاملات أولًا بأول، والعمل على خدمة المواطنين والمواطنات.

وأكد أن هذا التوجيه يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اللذين يحرصان على تيسير شؤون المواطنين والمقيمين، دون تأخير.

كما وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز, الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة بتوفير الإمكانيات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها وتهيئة المنتزهات العامة وتوفير فرق النظافة والصيانة والاهتمام بصحة البيئة وتكثيف التواجد المروري وتسهيل حركة السير لإتاحة الفرصة لمرتاديها وتقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة للتمتع بإجازة عيد الفطر المبارك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل في إجازة عيد الفطر
سبق

وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة، بتكليف عدد من الموظفين بالتواجد على رأس العمل طيلة فترة الإجازة لإنجاز المعاملات أولًا بأول، والعمل على خدمة المواطنين والمواطنات.

وأكد أن هذا التوجيه يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اللذين يحرصان على تيسير شؤون المواطنين والمقيمين، دون تأخير.

كما وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز, الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة بتوفير الإمكانيات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها وتهيئة المنتزهات العامة وتوفير فرق النظافة والصيانة والاهتمام بصحة البيئة وتكثيف التواجد المروري وتسهيل حركة السير لإتاحة الفرصة لمرتاديها وتقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة للتمتع بإجازة عيد الفطر المبارك.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
07:39 PM

أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل في إجازة عيد الفطر

وجّه بتوفير الإمكانات والخدمات اللازمة وتهيئة المنتزهات العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
0
736

وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة، بتكليف عدد من الموظفين بالتواجد على رأس العمل طيلة فترة الإجازة لإنجاز المعاملات أولًا بأول، والعمل على خدمة المواطنين والمواطنات.

وأكد أن هذا التوجيه يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اللذين يحرصان على تيسير شؤون المواطنين والمقيمين، دون تأخير.

كما وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز, الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة بتوفير الإمكانيات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها وتهيئة المنتزهات العامة وتوفير فرق النظافة والصيانة والاهتمام بصحة البيئة وتكثيف التواجد المروري وتسهيل حركة السير لإتاحة الفرصة لمرتاديها وتقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة للتمتع بإجازة عيد الفطر المبارك.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,091
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,968
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,205
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,624

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي
دعاة الصحوة وفقيه القرية

دعاة الصحوة وفقيه القرية

جمعان الكرت
رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة