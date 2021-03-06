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"اكشتوا وخذوا معاطف" للساعات المتأخرة.. الحصيني يكشف ملامح أجواء السبت

الكتلة الباردة القطبية تؤثر في الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الجنوبية والغربية

أكّد عضو لجنة تسميات والباحث في المناخ عبدالعزيز محمد الحصيني؛ أن الحرارة المسجّلة فجر اليوم في عدد من مناطق المملكة كانت باردة نسبياً في السادسة صباحاً إلى باردة على مدن: الشمالية، الوسطى، الشرقية، المرتفعات، ولطيفة على باقي المدن، مشيراً إلى أن السماء صحوة بوجه عام على المملكة والخليج، والغبار وصل نجران.

وأضاف الحصيني؛ في تغريدات متتابعة، أن الكتلة الباردة التي أصلها قطبي تؤثر في الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الجنوبية والغربية.

وطمأن "الكشاتة" ورواد الاستراحات، بأن الأجواء جيدة اليوم السبت، "اكشتوا وخذوا معاطف" للساعات المتأخّرة من الليل على معظم السعودية؛ عدا المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة وجازان؛ لافتاً إلى أن سواحل وسط الشرقية والغربية ونجران فيها نشاط للرياح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اكشتوا وخذوا معاطف" للساعات المتأخرة.. الحصيني يكشف ملامح أجواء السبت
سبق

أكّد عضو لجنة تسميات والباحث في المناخ عبدالعزيز محمد الحصيني؛ أن الحرارة المسجّلة فجر اليوم في عدد من مناطق المملكة كانت باردة نسبياً في السادسة صباحاً إلى باردة على مدن: الشمالية، الوسطى، الشرقية، المرتفعات، ولطيفة على باقي المدن، مشيراً إلى أن السماء صحوة بوجه عام على المملكة والخليج، والغبار وصل نجران.

وأضاف الحصيني؛ في تغريدات متتابعة، أن الكتلة الباردة التي أصلها قطبي تؤثر في الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الجنوبية والغربية.

وطمأن "الكشاتة" ورواد الاستراحات، بأن الأجواء جيدة اليوم السبت، "اكشتوا وخذوا معاطف" للساعات المتأخّرة من الليل على معظم السعودية؛ عدا المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة وجازان؛ لافتاً إلى أن سواحل وسط الشرقية والغربية ونجران فيها نشاط للرياح.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
11:03 AM

"اكشتوا وخذوا معاطف" للساعات المتأخرة.. الحصيني يكشف ملامح أجواء السبت

الكتلة الباردة القطبية تؤثر في الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الجنوبية والغربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد عضو لجنة تسميات والباحث في المناخ عبدالعزيز محمد الحصيني؛ أن الحرارة المسجّلة فجر اليوم في عدد من مناطق المملكة كانت باردة نسبياً في السادسة صباحاً إلى باردة على مدن: الشمالية، الوسطى، الشرقية، المرتفعات، ولطيفة على باقي المدن، مشيراً إلى أن السماء صحوة بوجه عام على المملكة والخليج، والغبار وصل نجران.

وأضاف الحصيني؛ في تغريدات متتابعة، أن الكتلة الباردة التي أصلها قطبي تؤثر في الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الجنوبية والغربية.

وطمأن "الكشاتة" ورواد الاستراحات، بأن الأجواء جيدة اليوم السبت، "اكشتوا وخذوا معاطف" للساعات المتأخّرة من الليل على معظم السعودية؛ عدا المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة وجازان؛ لافتاً إلى أن سواحل وسط الشرقية والغربية ونجران فيها نشاط للرياح.

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