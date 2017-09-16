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كوريا الجنوبية عن "هجوم أرامكو": تهديد خطير يقوض أمن الطاقة العالمي

خارجيتها أعربت عن قلقها.. وقالت: نولي اهتمامًا بإعلان الحكومة السعودية

أعربت كوريا الجنوبية، اليوم، عن قلقها إزاء هجوم طائرات مسيرة على معملين نفطيين تابعين لشركة "أرامكو" بالمملكة.
وأفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، بأن الهجوم يمثل "تهديدًا خطيرًا ضد منشآت الطاقة الدولية الرئيسية ويقوض أمن الطاقة العالمي والاستقرار الإقليمي"؛ مضيفةً أنها تُعارض أي هجوم مماثل.
وأكدت أنها تولي اهتمامًا بإعلان حكومة المملكة العربية السعودية في ما يتعلق بهجوم الطائرات المسيرة.

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كوريا الجنوبية عن "هجوم أرامكو": تهديد خطير يقوض أمن الطاقة العالمي
سبق

أعربت كوريا الجنوبية، اليوم، عن قلقها إزاء هجوم طائرات مسيرة على معملين نفطيين تابعين لشركة "أرامكو" بالمملكة.
وأفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، بأن الهجوم يمثل "تهديدًا خطيرًا ضد منشآت الطاقة الدولية الرئيسية ويقوض أمن الطاقة العالمي والاستقرار الإقليمي"؛ مضيفةً أنها تُعارض أي هجوم مماثل.
وأكدت أنها تولي اهتمامًا بإعلان حكومة المملكة العربية السعودية في ما يتعلق بهجوم الطائرات المسيرة.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
08:57 AM

كوريا الجنوبية عن "هجوم أرامكو": تهديد خطير يقوض أمن الطاقة العالمي

خارجيتها أعربت عن قلقها.. وقالت: نولي اهتمامًا بإعلان الحكومة السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت كوريا الجنوبية، اليوم، عن قلقها إزاء هجوم طائرات مسيرة على معملين نفطيين تابعين لشركة "أرامكو" بالمملكة.
وأفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، بأن الهجوم يمثل "تهديدًا خطيرًا ضد منشآت الطاقة الدولية الرئيسية ويقوض أمن الطاقة العالمي والاستقرار الإقليمي"؛ مضيفةً أنها تُعارض أي هجوم مماثل.
وأكدت أنها تولي اهتمامًا بإعلان حكومة المملكة العربية السعودية في ما يتعلق بهجوم الطائرات المسيرة.

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