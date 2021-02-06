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"الصحة": تسجيل 386 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 283 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة" تطلق حملة "نتعاون ما نتهاون" للحث على استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أطلقت الصحة اليوم حملة توعوية تحت شعار "نتعاون ما نتهاون"، تهدف إلى حث كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بأهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية، ومنها (الالتزام بلبس الكمامة، عدم المصافحة، التباعد الاجتماعي، والتعقيم، ترك مسافة آمنة)، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩.
وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية، ومقاطع الفيديو التي تبين أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، حيث سيتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) المستجد، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)؛ حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

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"الصحة" تطلق حملة "نتعاون ما نتهاون" للحث على استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية
سبق

أطلقت الصحة اليوم حملة توعوية تحت شعار "نتعاون ما نتهاون"، تهدف إلى حث كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بأهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية، ومنها (الالتزام بلبس الكمامة، عدم المصافحة، التباعد الاجتماعي، والتعقيم، ترك مسافة آمنة)، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩.
وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية، ومقاطع الفيديو التي تبين أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، حيث سيتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) المستجد، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)؛ حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
04:56 PM

"الصحة" تطلق حملة "نتعاون ما نتهاون" للحث على استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,255

أطلقت الصحة اليوم حملة توعوية تحت شعار "نتعاون ما نتهاون"، تهدف إلى حث كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بأهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية، ومنها (الالتزام بلبس الكمامة، عدم المصافحة، التباعد الاجتماعي، والتعقيم، ترك مسافة آمنة)، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩.
وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية، ومقاطع الفيديو التي تبين أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، حيث سيتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) المستجد، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)؛ حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

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