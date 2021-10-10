متحدث "النقل": يجب ألا تزيد نسبة الركاب في الحافلات على 50%
قال: نتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من #كورونا بشكل مستمر يومياً
أكد متحدث الهيئة العامة للنقل صالح إبراهيم الزويد أنه ابتداءً من اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 يشترط تلقي الجرعتين من لقاحات #كورونا لاستخدام وسائل النقل.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: نتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من #كورونا بشكل مستمر يومياً في الحافلات والقطارات ومركبات تطبيقات النقل.
وتابع: يجب ألا تزيد نسبة الركاب في الحافلات والعبّارات والدرجة السياحية في القطارات على 50%.
ويجب على كل المنشآت المرخصة لمزاولة أنشطة النقل الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية المعتمدة من هيئة الصحة العامة.
متحدث "النقل": يجب ألا تزيد نسبة الركاب في الحافلات على 50%
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-10-10
أكد متحدث الهيئة العامة للنقل صالح إبراهيم الزويد أنه ابتداءً من اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 يشترط تلقي الجرعتين من لقاحات #كورونا لاستخدام وسائل النقل.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: نتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من #كورونا بشكل مستمر يومياً في الحافلات والقطارات ومركبات تطبيقات النقل.
وتابع: يجب ألا تزيد نسبة الركاب في الحافلات والعبّارات والدرجة السياحية في القطارات على 50%.
ويجب على كل المنشآت المرخصة لمزاولة أنشطة النقل الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية المعتمدة من هيئة الصحة العامة.
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
04:04 PM
متحدث "النقل": يجب ألا تزيد نسبة الركاب في الحافلات على 50%
قال: نتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من #كورونا بشكل مستمر يومياً
أكد متحدث الهيئة العامة للنقل صالح إبراهيم الزويد أنه ابتداءً من اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 يشترط تلقي الجرعتين من لقاحات #كورونا لاستخدام وسائل النقل.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: نتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من #كورونا بشكل مستمر يومياً في الحافلات والقطارات ومركبات تطبيقات النقل.
وتابع: يجب ألا تزيد نسبة الركاب في الحافلات والعبّارات والدرجة السياحية في القطارات على 50%.
ويجب على كل المنشآت المرخصة لمزاولة أنشطة النقل الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية المعتمدة من هيئة الصحة العامة.