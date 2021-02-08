هل تلوح مطرية أو موجة قارسة خلال 5 أيام قادمة؟ "المسند" يجيب

قال: تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي وتبلغ حصة الليل 12:50

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إنه خلال 5 أيام قادمة لا تلوح في الأفق أيّ حالة مطرية معتبرة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": خلال 10 أيام قادمة لا تلوح في الأفق أيّ موجة قارسة البرودة.

وتابع: تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي وتبلغ حصة الليل نحو 12:50 ساعة، بينما حصة النهار نحو 11:10 ساعة.