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هل تلوح مطرية أو موجة قارسة خلال 5 أيام قادمة؟ "المسند" يجيب

قال: تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي وتبلغ حصة الليل 12:50

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إنه خلال 5 أيام قادمة لا تلوح في الأفق أيّ حالة مطرية معتبرة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": خلال 10 أيام قادمة لا تلوح في الأفق أيّ موجة قارسة البرودة.

وتابع: تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي وتبلغ حصة الليل نحو 12:50 ساعة، بينما حصة النهار نحو 11:10 ساعة.

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هل تلوح مطرية أو موجة قارسة خلال 5 أيام قادمة؟ "المسند" يجيب
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إنه خلال 5 أيام قادمة لا تلوح في الأفق أيّ حالة مطرية معتبرة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": خلال 10 أيام قادمة لا تلوح في الأفق أيّ موجة قارسة البرودة.

وتابع: تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي وتبلغ حصة الليل نحو 12:50 ساعة، بينما حصة النهار نحو 11:10 ساعة.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
09:03 AM

هل تلوح مطرية أو موجة قارسة خلال 5 أيام قادمة؟ "المسند" يجيب

قال: تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي وتبلغ حصة الليل 12:50

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إنه خلال 5 أيام قادمة لا تلوح في الأفق أيّ حالة مطرية معتبرة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": خلال 10 أيام قادمة لا تلوح في الأفق أيّ موجة قارسة البرودة.

وتابع: تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي وتبلغ حصة الليل نحو 12:50 ساعة، بينما حصة النهار نحو 11:10 ساعة.

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