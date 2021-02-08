هل تلوح مطرية أو موجة قارسة خلال 5 أيام قادمة؟ "المسند" يجيب
قال: تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي وتبلغ حصة الليل 12:50
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إنه خلال 5 أيام قادمة لا تلوح في الأفق أيّ حالة مطرية معتبرة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": خلال 10 أيام قادمة لا تلوح في الأفق أيّ موجة قارسة البرودة.
وتابع: تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي وتبلغ حصة الليل نحو 12:50 ساعة، بينما حصة النهار نحو 11:10 ساعة.
هل تلوح مطرية أو موجة قارسة خلال 5 أيام قادمة؟ "المسند" يجيب
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-02-08
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إنه خلال 5 أيام قادمة لا تلوح في الأفق أيّ حالة مطرية معتبرة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": خلال 10 أيام قادمة لا تلوح في الأفق أيّ موجة قارسة البرودة.
وتابع: تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي وتبلغ حصة الليل نحو 12:50 ساعة، بينما حصة النهار نحو 11:10 ساعة.
08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
09:03 AM
هل تلوح مطرية أو موجة قارسة خلال 5 أيام قادمة؟ "المسند" يجيب
قال: تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي وتبلغ حصة الليل 12:50
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إنه خلال 5 أيام قادمة لا تلوح في الأفق أيّ حالة مطرية معتبرة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": خلال 10 أيام قادمة لا تلوح في الأفق أيّ موجة قارسة البرودة.
وتابع: تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي وتبلغ حصة الليل نحو 12:50 ساعة، بينما حصة النهار نحو 11:10 ساعة.