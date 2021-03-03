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"الربيعة" يثمّن قرار "الوزراء" بتحويل "الوطني للوقاية" إلى "هيئة الصحة العامة"

أكد أن ذلك سيعمل على تعزيز نجاح المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030

ثمّن وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة "وقاية" الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل "المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها" إلى هيئة عامة بمسمى"هيئة الصحة العامة".

وتفصيلاً، بيّن أن هيئة الصحة العامة ستعمل على تعزيز نجاح المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تتوافق مع مجموعة كبيرة من أهدافها، حيث تعمل الهيئة مع القطاعات الصحية الأخرى وبرامج الرؤية المختلفة، من أجل رفاهية المجتمع بالمملكة وضمان عناية الدولة بالصحة العامة، وتعزيز مبدأ الوقاية، من خلال التشريعات والسياسات العامة والبرامج، التي تمس جميع جوانب مفهوم الصحة العامة الذي يتجاوز دور القطاع الصحي.

وأضاف الدكتور الربيعة أن من أهم أعمال الهيئة، العمل على رفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة مثل (الجوائح والأوبئة), من خلال تنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة، ووضع خطط الاستجابة وصولاً إلى التعافي، مع توزيع الأدوار والمسؤوليات بوضوح، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا أن هذا الجهد يعد مهمًا وأساسيًا لتعزيز الأمن الصحي للدولة والمجتمع المحلي والإقليمي والدولي، مع الأخذ في الاعتبار أهمية وثقل المملكة الديني والسياسي والاقتصادي في هذا الشأن.

ورفع وزير الصحة شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - على الدعم المتواصل لرفاهية المجتمع وتعزيز صحته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الربيعة" يثمّن قرار "الوزراء" بتحويل "الوطني للوقاية" إلى "هيئة الصحة العامة"
سبق

ثمّن وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة "وقاية" الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل "المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها" إلى هيئة عامة بمسمى"هيئة الصحة العامة".

وتفصيلاً، بيّن أن هيئة الصحة العامة ستعمل على تعزيز نجاح المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تتوافق مع مجموعة كبيرة من أهدافها، حيث تعمل الهيئة مع القطاعات الصحية الأخرى وبرامج الرؤية المختلفة، من أجل رفاهية المجتمع بالمملكة وضمان عناية الدولة بالصحة العامة، وتعزيز مبدأ الوقاية، من خلال التشريعات والسياسات العامة والبرامج، التي تمس جميع جوانب مفهوم الصحة العامة الذي يتجاوز دور القطاع الصحي.

وأضاف الدكتور الربيعة أن من أهم أعمال الهيئة، العمل على رفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة مثل (الجوائح والأوبئة), من خلال تنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة، ووضع خطط الاستجابة وصولاً إلى التعافي، مع توزيع الأدوار والمسؤوليات بوضوح، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا أن هذا الجهد يعد مهمًا وأساسيًا لتعزيز الأمن الصحي للدولة والمجتمع المحلي والإقليمي والدولي، مع الأخذ في الاعتبار أهمية وثقل المملكة الديني والسياسي والاقتصادي في هذا الشأن.

ورفع وزير الصحة شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - على الدعم المتواصل لرفاهية المجتمع وتعزيز صحته.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
01:54 AM

"الربيعة" يثمّن قرار "الوزراء" بتحويل "الوطني للوقاية" إلى "هيئة الصحة العامة"

أكد أن ذلك سيعمل على تعزيز نجاح المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ثمّن وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة "وقاية" الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل "المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها" إلى هيئة عامة بمسمى"هيئة الصحة العامة".

وتفصيلاً، بيّن أن هيئة الصحة العامة ستعمل على تعزيز نجاح المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تتوافق مع مجموعة كبيرة من أهدافها، حيث تعمل الهيئة مع القطاعات الصحية الأخرى وبرامج الرؤية المختلفة، من أجل رفاهية المجتمع بالمملكة وضمان عناية الدولة بالصحة العامة، وتعزيز مبدأ الوقاية، من خلال التشريعات والسياسات العامة والبرامج، التي تمس جميع جوانب مفهوم الصحة العامة الذي يتجاوز دور القطاع الصحي.

وأضاف الدكتور الربيعة أن من أهم أعمال الهيئة، العمل على رفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة مثل (الجوائح والأوبئة), من خلال تنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة، ووضع خطط الاستجابة وصولاً إلى التعافي، مع توزيع الأدوار والمسؤوليات بوضوح، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا أن هذا الجهد يعد مهمًا وأساسيًا لتعزيز الأمن الصحي للدولة والمجتمع المحلي والإقليمي والدولي، مع الأخذ في الاعتبار أهمية وثقل المملكة الديني والسياسي والاقتصادي في هذا الشأن.

ورفع وزير الصحة شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - على الدعم المتواصل لرفاهية المجتمع وتعزيز صحته.

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