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"الصحة" تقدم نصائح للسياح والمسافرين للوقاية من كورونا

قدّمت "الصحة" عددًا من النصائح للسياح والمسافرين للوقاية من كورونا المستجد كوفيد 19، تضمنت نصائح عند السفر، وداخل السكن، والأماكن الترفيهية المفتوحة مثل الشواطئ والحدائق، والأماكن الترفيهية المغلقة، وعند التسوق، وفي المطعم، والسينما، ونصائح تتعلق بالتعامل عند خروج الأطفال.

وأوضحت "الصحة" عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته في حسابها الرسمي على "تويتر" وعبر منصتها التوعوية #عش بصحة، على وجوب تجنب الآخرين والاتصال بـ937 عند مخالطة حالة أو ظهور أعراض (كحة، حرارة، ضيق في التنفس).

وأوصت "الصحة" بالحرص على لبس الكمامة ونظافة اليدين بغسلهما بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين الكحولي لمدة 20 ثانية.

وأكدت على الجميع تجنب المصافحة والعناق، وعدم لمس العينين والأنف والفم، مع أهمية الالتزام بآداب السعال والعطاس بتغطية الفم والأنف بالمنديل والتخلص منه مباشرة، واستخدام بطن المرفق ثم غسل اليدين، ونصحت كذلك بترك المسافة الآمنة بينك وبين الآخرين لا تقل عن 2م، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الغير.

وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة عيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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"الصحة" تقدم نصائح للسياح والمسافرين للوقاية من كورونا
سبق

قدّمت "الصحة" عددًا من النصائح للسياح والمسافرين للوقاية من كورونا المستجد كوفيد 19، تضمنت نصائح عند السفر، وداخل السكن، والأماكن الترفيهية المفتوحة مثل الشواطئ والحدائق، والأماكن الترفيهية المغلقة، وعند التسوق، وفي المطعم، والسينما، ونصائح تتعلق بالتعامل عند خروج الأطفال.

وأوضحت "الصحة" عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته في حسابها الرسمي على "تويتر" وعبر منصتها التوعوية #عش بصحة، على وجوب تجنب الآخرين والاتصال بـ937 عند مخالطة حالة أو ظهور أعراض (كحة، حرارة، ضيق في التنفس).

وأوصت "الصحة" بالحرص على لبس الكمامة ونظافة اليدين بغسلهما بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين الكحولي لمدة 20 ثانية.

وأكدت على الجميع تجنب المصافحة والعناق، وعدم لمس العينين والأنف والفم، مع أهمية الالتزام بآداب السعال والعطاس بتغطية الفم والأنف بالمنديل والتخلص منه مباشرة، واستخدام بطن المرفق ثم غسل اليدين، ونصحت كذلك بترك المسافة الآمنة بينك وبين الآخرين لا تقل عن 2م، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الغير.

وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة عيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
11:28 AM

"الصحة" تقدم نصائح للسياح والمسافرين للوقاية من كورونا

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,698

قدّمت "الصحة" عددًا من النصائح للسياح والمسافرين للوقاية من كورونا المستجد كوفيد 19، تضمنت نصائح عند السفر، وداخل السكن، والأماكن الترفيهية المفتوحة مثل الشواطئ والحدائق، والأماكن الترفيهية المغلقة، وعند التسوق، وفي المطعم، والسينما، ونصائح تتعلق بالتعامل عند خروج الأطفال.

وأوضحت "الصحة" عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته في حسابها الرسمي على "تويتر" وعبر منصتها التوعوية #عش بصحة، على وجوب تجنب الآخرين والاتصال بـ937 عند مخالطة حالة أو ظهور أعراض (كحة، حرارة، ضيق في التنفس).

وأوصت "الصحة" بالحرص على لبس الكمامة ونظافة اليدين بغسلهما بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين الكحولي لمدة 20 ثانية.

وأكدت على الجميع تجنب المصافحة والعناق، وعدم لمس العينين والأنف والفم، مع أهمية الالتزام بآداب السعال والعطاس بتغطية الفم والأنف بالمنديل والتخلص منه مباشرة، واستخدام بطن المرفق ثم غسل اليدين، ونصحت كذلك بترك المسافة الآمنة بينك وبين الآخرين لا تقل عن 2م، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الغير.

وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة عيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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