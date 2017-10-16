النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"شاهين قرناسة وافية بحرية" تحصد 82.000 ريال في ‎حفر الباطن

في أول مزاد بعد تطويره

شهد مزاد الصقور بمحافظة حفر الباطن الذي أُقيم مساء أمس الثلاثاء إقبالاً كبيرًا وسط حضور مُلاك الصقور من مختلف المناطق والمحافظات. وتفاوتت قيمة المزايدات بحسب النوع والوزن والطول؛ إذ يتم تحديد مواصفات الصقر قبل دخوله المزاد. ووصلت المزايدات لمبلغ 82 ألف ريال لـ"شاهين قرناسة وافية بحرية" بوصفها أعلى سعر في مزاد حفر الباطن في ظل توقعات بتخطي هذا الرقم خلال الأيام المقبلة.

من جانب آخر، تفقد سمو محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد، الأحد الماضي موقع المزاد بعد التطوير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"شاهين قرناسة وافية بحرية" تحصد 82.000 ريال في ‎حفر الباطن
سبق

شهد مزاد الصقور بمحافظة حفر الباطن الذي أُقيم مساء أمس الثلاثاء إقبالاً كبيرًا وسط حضور مُلاك الصقور من مختلف المناطق والمحافظات. وتفاوتت قيمة المزايدات بحسب النوع والوزن والطول؛ إذ يتم تحديد مواصفات الصقر قبل دخوله المزاد. ووصلت المزايدات لمبلغ 82 ألف ريال لـ"شاهين قرناسة وافية بحرية" بوصفها أعلى سعر في مزاد حفر الباطن في ظل توقعات بتخطي هذا الرقم خلال الأيام المقبلة.

من جانب آخر، تفقد سمو محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد، الأحد الماضي موقع المزاد بعد التطوير.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
12:39 AM

"شاهين قرناسة وافية بحرية" تحصد 82.000 ريال في ‎حفر الباطن

في أول مزاد بعد تطويره

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,743

شهد مزاد الصقور بمحافظة حفر الباطن الذي أُقيم مساء أمس الثلاثاء إقبالاً كبيرًا وسط حضور مُلاك الصقور من مختلف المناطق والمحافظات. وتفاوتت قيمة المزايدات بحسب النوع والوزن والطول؛ إذ يتم تحديد مواصفات الصقر قبل دخوله المزاد. ووصلت المزايدات لمبلغ 82 ألف ريال لـ"شاهين قرناسة وافية بحرية" بوصفها أعلى سعر في مزاد حفر الباطن في ظل توقعات بتخطي هذا الرقم خلال الأيام المقبلة.

من جانب آخر، تفقد سمو محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد، الأحد الماضي موقع المزاد بعد التطوير.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,157
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,821
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,936
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,657

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة