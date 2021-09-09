قبل مواجهة "النصر" الآسيوية .. مدرب "تراكتور" الإيراني يعلن استقالته
كشف الإعلامي الإيراني الذي يعمل في وكالة فارس للأنباء عن موافقة إدارة نادي تراكتور على استقالة المدير الفني للفريق .
وقال الإعلامي davood : "یتقدم فراز کمالوند مدرب تراکتور باستقالته بسبب المشاکل الکثیرة في الفریق قبل مواجهة النصر في دوري أبطال آسيا،" ، قبل أن يضيف تغريدة أخرى يعلن فيها قبول إدارة النادي لاستقالة المدرب .
ويلتقي النصر مع تراكتور الإيراني يوم 14 سبتمبر الجاري في مباراة دور الـ 16 من مسابقة دوري ابطال آسيا .
قبل مواجهة "النصر" الآسيوية .. مدرب "تراكتور" الإيراني يعلن استقالته
محمد السيّدسبق2021-09-09
كشف الإعلامي الإيراني الذي يعمل في وكالة فارس للأنباء عن موافقة إدارة نادي تراكتور على استقالة المدير الفني للفريق .
وقال الإعلامي davood : "یتقدم فراز کمالوند مدرب تراکتور باستقالته بسبب المشاکل الکثیرة في الفریق قبل مواجهة النصر في دوري أبطال آسيا،" ، قبل أن يضيف تغريدة أخرى يعلن فيها قبول إدارة النادي لاستقالة المدرب .
ويلتقي النصر مع تراكتور الإيراني يوم 14 سبتمبر الجاري في مباراة دور الـ 16 من مسابقة دوري ابطال آسيا .
09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
07:37 PM
قبل مواجهة "النصر" الآسيوية .. مدرب "تراكتور" الإيراني يعلن استقالته
كشف الإعلامي الإيراني الذي يعمل في وكالة فارس للأنباء عن موافقة إدارة نادي تراكتور على استقالة المدير الفني للفريق .
وقال الإعلامي davood : "یتقدم فراز کمالوند مدرب تراکتور باستقالته بسبب المشاکل الکثیرة في الفریق قبل مواجهة النصر في دوري أبطال آسيا،" ، قبل أن يضيف تغريدة أخرى يعلن فيها قبول إدارة النادي لاستقالة المدرب .
ويلتقي النصر مع تراكتور الإيراني يوم 14 سبتمبر الجاري في مباراة دور الـ 16 من مسابقة دوري ابطال آسيا .