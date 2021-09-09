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قبل مواجهة "النصر" الآسيوية .. مدرب "تراكتور"  الإيراني يعلن استقالته

كشف الإعلامي الإيراني الذي يعمل في وكالة فارس للأنباء عن موافقة إدارة نادي تراكتور على استقالة المدير الفني للفريق .

وقال الإعلامي davood : "یتقدم فراز کمالوند مدرب ⁧‫تراکتور‬⁩ باستقالته بسبب المشاکل الکثیرة في الفریق قبل مواجهة ⁧‫النصر‬⁩ في دوري أبطال آسيا،" ، قبل أن يضيف تغريدة أخرى يعلن فيها قبول إدارة النادي لاستقالة المدرب .

ويلتقي النصر مع تراكتور الإيراني يوم 14 سبتمبر الجاري في مباراة دور الـ 16 من مسابقة دوري ابطال آسيا .

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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قبل مواجهة "النصر" الآسيوية .. مدرب "تراكتور"  الإيراني يعلن استقالته
سبق

كشف الإعلامي الإيراني الذي يعمل في وكالة فارس للأنباء عن موافقة إدارة نادي تراكتور على استقالة المدير الفني للفريق .

وقال الإعلامي davood : "یتقدم فراز کمالوند مدرب ⁧‫تراکتور‬⁩ باستقالته بسبب المشاکل الکثیرة في الفریق قبل مواجهة ⁧‫النصر‬⁩ في دوري أبطال آسيا،" ، قبل أن يضيف تغريدة أخرى يعلن فيها قبول إدارة النادي لاستقالة المدرب .

ويلتقي النصر مع تراكتور الإيراني يوم 14 سبتمبر الجاري في مباراة دور الـ 16 من مسابقة دوري ابطال آسيا .

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
07:37 PM

قبل مواجهة "النصر" الآسيوية .. مدرب "تراكتور"  الإيراني يعلن استقالته

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محمد السيّد - الرياض
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كشف الإعلامي الإيراني الذي يعمل في وكالة فارس للأنباء عن موافقة إدارة نادي تراكتور على استقالة المدير الفني للفريق .

وقال الإعلامي davood : "یتقدم فراز کمالوند مدرب ⁧‫تراکتور‬⁩ باستقالته بسبب المشاکل الکثیرة في الفریق قبل مواجهة ⁧‫النصر‬⁩ في دوري أبطال آسيا،" ، قبل أن يضيف تغريدة أخرى يعلن فيها قبول إدارة النادي لاستقالة المدرب .

ويلتقي النصر مع تراكتور الإيراني يوم 14 سبتمبر الجاري في مباراة دور الـ 16 من مسابقة دوري ابطال آسيا .

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