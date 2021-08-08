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وزارة الرياضة تعلن: رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري للملاعب إلى 60%

لمنافسات الموسم الرياضي 2021-2022

قالت وزارة الرياضية بأنه وبناء على التحديثات الصادرة من الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا 19-COVID فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2021-2022 بنسبة لا تزيد على %60 من سعة المدرجات بدلاً من %40.


وأجرت الوزارة عدداً من التحديثات والتعديلات على التعليمات الخاصة بآلية الحضور الجماهيري للملاعب، حيث سيكون الحضور للمنافسات الرياضية المختلفة، مقتصرة فقط على الجماهير الرياضية (فوق 12 عاماً) والذين أكملوا الحصول علی (جرعتين) من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة في المملكة، وفقاً لما يظهر في حالة المشجع في تطبيق "توكلنا".


كما تود الوزارة التأكيد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية المهمة، كالتباعد ولبس الكمامات، وأثناء الدخول والخروج، وغيرها من التعليمات الواجب الالتزام بها، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزارة الرياضة تعلن: رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري للملاعب إلى 60%
سبق

قالت وزارة الرياضية بأنه وبناء على التحديثات الصادرة من الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا 19-COVID فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2021-2022 بنسبة لا تزيد على %60 من سعة المدرجات بدلاً من %40.


وأجرت الوزارة عدداً من التحديثات والتعديلات على التعليمات الخاصة بآلية الحضور الجماهيري للملاعب، حيث سيكون الحضور للمنافسات الرياضية المختلفة، مقتصرة فقط على الجماهير الرياضية (فوق 12 عاماً) والذين أكملوا الحصول علی (جرعتين) من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة في المملكة، وفقاً لما يظهر في حالة المشجع في تطبيق "توكلنا".


كما تود الوزارة التأكيد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية المهمة، كالتباعد ولبس الكمامات، وأثناء الدخول والخروج، وغيرها من التعليمات الواجب الالتزام بها، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
10:35 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
09:46 AM

وزارة الرياضة تعلن: رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري للملاعب إلى 60%

لمنافسات الموسم الرياضي 2021-2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الرياضية بأنه وبناء على التحديثات الصادرة من الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا 19-COVID فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2021-2022 بنسبة لا تزيد على %60 من سعة المدرجات بدلاً من %40.


وأجرت الوزارة عدداً من التحديثات والتعديلات على التعليمات الخاصة بآلية الحضور الجماهيري للملاعب، حيث سيكون الحضور للمنافسات الرياضية المختلفة، مقتصرة فقط على الجماهير الرياضية (فوق 12 عاماً) والذين أكملوا الحصول علی (جرعتين) من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة في المملكة، وفقاً لما يظهر في حالة المشجع في تطبيق "توكلنا".


كما تود الوزارة التأكيد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية المهمة، كالتباعد ولبس الكمامات، وأثناء الدخول والخروج، وغيرها من التعليمات الواجب الالتزام بها، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

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