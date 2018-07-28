رئيس مجلس شعوب البوسنة: لن ننسى المواقف التاريخية المشرّفة للسعودية

أكد أن خادم الحرمين الشريفين له جهود مميزة

استقبل رئيس مجلس الشعوب ببرلمان البوسنة والهرسك المهندس باكر عزت بيغوفيتش، اليوم الثلاثاء، بمقر البرلمان البوسني وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يزور البوسنة حالياً.

وفي مستهل اللقاء رحب رئيس مجلس الشعوب بالوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، متمنياً لمعاليه طيب الإقامة بالبوسنة والهرسك، كما نوه بعمق ومتانة العلاقات السعودية البوسنية التي تشهد تعاوناً متميزًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

وأكد المهندس باكر عزت بيغوفيتش، أن الشعب البوسني لن ينسى المواقف التاريخية المشرفة التي قدمتها السعودية للبوسنة والهرسك منذ الحرب والتي تؤكد عمق الروابط الأخوية التي تكنها للبوسنة والهرسك وشعبها بجميع أطيافه، موضحاً أن السعودية دولة مهمة وداعمة للبوسنة منذ القدم ومواقفها متجذرة بالتاريخ والملك سلمان له مكانة خاصة وجهوده في دعم الشعب البوسني مميزة.

وعبر رئيس مجلس الشعوب بالبوسنة أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - تشهد تطوراً كبيراً ورقيًا وتقدمًا في مختلف المجالات.

وأضاف: "العلاقات بين البلدين تمر بأوج عزها وتقدمها وهناك تعاون في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية، حيث إالبوسنة تعتبر مقصدًا لكثير من السياح السعوديين والمستثمرين الذين يجدون كل الدعم من الحكومة البوسنية".

من جانبه، نقل الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ سلام، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - لرئيس مجلس الشعوب ببرلمان البوسنة وتمنياتهما القلبية لشعب وحكومة البوسنة والهرسك بمزيد من التقدم والازدهار، مؤكداً أن القيادة الرشيدة بالمملكة تولي البوسنة والهرسك عناية خاصة واهتماماً بالغاً وتدعم كل ما يعزز السلام والاستقرار والتقدم لها.

وبيّن الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - قدمت أنموذجاً فريداً في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر الوسطية والاعتدال والتصدي للعنف والتطرف والإرهاب الذي عانى منه العالم والسعودية بوجه الخصوص، مشيراً معاليه إلى حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مبادئ التعايش بسلام وأمن ونشر ثقافة الحوار السلمي الذي هو السبيل لبناء الدول وتقدمها ورقيها وازدهارها.

يشار إلى أن اللقاء بحث عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وناقش التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لاسيما ما يتصل بالجوانب الاقتصادية ودعم السياحة والاستثمار بين البلدين.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين أسامة بن داخل الأحمدي، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي، والمستشار بوكالة الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي، ومدير مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ.

وتشارك "سبق" في نقل أحداث وتفاصيل الزيارة عبر تقارير إعلامية على مدار الساعة، حيث تنقل اللقاءات التي يقوم بها الوزير "آل الشيخ" وتصريحات المسؤولين بدولة البوسنة والهرسك.