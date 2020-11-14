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الخارجية: المملكة تؤيد الإجراءات التي اتخذتها "المغرب" في المنطقة العازلة للكركرات

الخارجية: المملكة تؤيد الإجراءات التي اتخذتها "المغرب" في منطقة "الكركرات" العازلة

أعربت وزارة الخارجية عن تأييد حكومة المملكة العربية السعودية للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية الشقيقة لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية.

كما أعربت وزارة الخارجية عن استنكارها أي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، داعية إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وزارة الخارجية

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الخارجية: المملكة تؤيد الإجراءات التي اتخذتها "المغرب" في المنطقة العازلة للكركرات
سبق

أعربت وزارة الخارجية عن تأييد حكومة المملكة العربية السعودية للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية الشقيقة لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية.

كما أعربت وزارة الخارجية عن استنكارها أي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، داعية إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
11:32 AM
اخر تعديل
14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
12:35 PM

الخارجية: المملكة تؤيد الإجراءات التي اتخذتها "المغرب" في المنطقة العازلة للكركرات

الخارجية: المملكة تؤيد الإجراءات التي اتخذتها "المغرب" في منطقة "الكركرات" العازلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,838

أعربت وزارة الخارجية عن تأييد حكومة المملكة العربية السعودية للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية الشقيقة لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية.

كما أعربت وزارة الخارجية عن استنكارها أي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، داعية إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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