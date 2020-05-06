ولم يصدر تحذير من تشكل تسونامي.

وأفاد المرصد الأمريكي لرصد الزلازل أن الزلزال وقع في الساعة 10,50 مساء بالتوقيت المحلي (13,50 بتوقيت غرينتش)، على عمق 107 كيلومترات بين أرخبيل جزر الملوك الإندونيسي وتيمور الشرقية.

ضرب زلزال بلغت قوته 6,8 درجات على مقياس ريختر في بحر باندا قبالة سواحل إندونيسيا.

زلزال بقوة 6,8 درجات في بحر باندا قبالة إندونيسيا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-06 ضرب زلزال بلغت قوته 6,8 درجات على مقياس ريختر في بحر باندا قبالة سواحل إندونيسيا. وأفاد المرصد الأمريكي لرصد الزلازل أن الزلزال وقع في الساعة 10,50 مساء بالتوقيت المحلي (13,50 بتوقيت غرينتش)، على عمق 107 كيلومترات بين أرخبيل جزر الملوك الإندونيسي وتيمور الشرقية. ولم يصدر تحذير من تشكل تسونامي.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 07:42 PM

زلزال بقوة 6,8 درجات في بحر باندا قبالة إندونيسيا وقع على عمق 107 كيلومترات بين أرخبيل جزر الملوك





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ضرب زلزال بلغت قوته 6,8 درجات على مقياس ريختر في بحر باندا قبالة سواحل إندونيسيا.

وأفاد المرصد الأمريكي لرصد الزلازل أن الزلزال وقع في الساعة 10,50 مساء بالتوقيت المحلي (13,50 بتوقيت غرينتش)، على عمق 107 كيلومترات بين أرخبيل جزر الملوك الإندونيسي وتيمور الشرقية.

ولم يصدر تحذير من تشكل تسونامي.