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زلزال بقوة 6,8 درجات في بحر باندا قبالة إندونيسيا

وقع على عمق 107 كيلومترات بين أرخبيل جزر الملوك

ضرب زلزال بلغت قوته 6,8 درجات على مقياس ريختر في بحر باندا قبالة سواحل إندونيسيا.

وأفاد المرصد الأمريكي لرصد الزلازل أن الزلزال وقع في الساعة 10,50 مساء بالتوقيت المحلي (13,50 بتوقيت غرينتش)، على عمق 107 كيلومترات بين أرخبيل جزر الملوك الإندونيسي وتيمور الشرقية.

ولم يصدر تحذير من تشكل تسونامي.

إندونيسيا زلزال

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زلزال بقوة 6,8 درجات في بحر باندا قبالة إندونيسيا
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 6,8 درجات على مقياس ريختر في بحر باندا قبالة سواحل إندونيسيا.

وأفاد المرصد الأمريكي لرصد الزلازل أن الزلزال وقع في الساعة 10,50 مساء بالتوقيت المحلي (13,50 بتوقيت غرينتش)، على عمق 107 كيلومترات بين أرخبيل جزر الملوك الإندونيسي وتيمور الشرقية.

ولم يصدر تحذير من تشكل تسونامي.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
07:42 PM

زلزال بقوة 6,8 درجات في بحر باندا قبالة إندونيسيا

وقع على عمق 107 كيلومترات بين أرخبيل جزر الملوك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزال بلغت قوته 6,8 درجات على مقياس ريختر في بحر باندا قبالة سواحل إندونيسيا.

وأفاد المرصد الأمريكي لرصد الزلازل أن الزلزال وقع في الساعة 10,50 مساء بالتوقيت المحلي (13,50 بتوقيت غرينتش)، على عمق 107 كيلومترات بين أرخبيل جزر الملوك الإندونيسي وتيمور الشرقية.

ولم يصدر تحذير من تشكل تسونامي.

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