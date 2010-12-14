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الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين المملكة واليونان تناقش سُبل تعزيز العلاقات الثنائية

الطرفان تبادلا وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

عقدت وزارة الخارجية ووزارة خارجية جمهورية اليونان في العاصمة أثينا اليوم الجولة الرابعة من المشاورات السياسية.

ترأس جانب المملكة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، ومن الجانب اليوناني الأمين العام لوزارة الخارجية اليونانية ثيميستوكليس ديميريس.

وجرى خلال المشاورات السياسية بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الأصعدة كافة، كما تم تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المشاورات السياسية من الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان الدكتور سعد العمار، ومساعد المدير العام للإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية الأمير سعد بن منصور بن سعد، وعدد من المسؤولين بوزارتَي الخارجية السعودية واليونانية.

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الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين المملكة واليونان تناقش سُبل تعزيز العلاقات الثنائية
سبق

عقدت وزارة الخارجية ووزارة خارجية جمهورية اليونان في العاصمة أثينا اليوم الجولة الرابعة من المشاورات السياسية.

ترأس جانب المملكة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، ومن الجانب اليوناني الأمين العام لوزارة الخارجية اليونانية ثيميستوكليس ديميريس.

وجرى خلال المشاورات السياسية بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الأصعدة كافة، كما تم تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المشاورات السياسية من الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان الدكتور سعد العمار، ومساعد المدير العام للإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية الأمير سعد بن منصور بن سعد، وعدد من المسؤولين بوزارتَي الخارجية السعودية واليونانية.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
10:02 PM

الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين المملكة واليونان تناقش سُبل تعزيز العلاقات الثنائية

الطرفان تبادلا وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت وزارة الخارجية ووزارة خارجية جمهورية اليونان في العاصمة أثينا اليوم الجولة الرابعة من المشاورات السياسية.

ترأس جانب المملكة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، ومن الجانب اليوناني الأمين العام لوزارة الخارجية اليونانية ثيميستوكليس ديميريس.

وجرى خلال المشاورات السياسية بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الأصعدة كافة، كما تم تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المشاورات السياسية من الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان الدكتور سعد العمار، ومساعد المدير العام للإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية الأمير سعد بن منصور بن سعد، وعدد من المسؤولين بوزارتَي الخارجية السعودية واليونانية.

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