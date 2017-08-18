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شرطة مكة المكرمة تقبض على سائق الحافلة في فيديو التصرفات غير الطبيعية

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه بالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام سائق حافلة بقيادتها داخل العاصمة المقدسة بأسلوب غير نظامي وبتصرفات غير طبيعية، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال -بفضلٍ من الله- عن تحديد هوية السائق الذي ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه وهو مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من العمر.

وأبان الرائد "الغامدي" أنه جرى إيقافه، واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه.

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شرطة مكة المكرمة تقبض على سائق الحافلة في فيديو التصرفات غير الطبيعية
سبق

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه بالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام سائق حافلة بقيادتها داخل العاصمة المقدسة بأسلوب غير نظامي وبتصرفات غير طبيعية، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال -بفضلٍ من الله- عن تحديد هوية السائق الذي ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه وهو مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من العمر.

وأبان الرائد "الغامدي" أنه جرى إيقافه، واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
06:49 PM

شرطة مكة المكرمة تقبض على سائق الحافلة في فيديو التصرفات غير الطبيعية

A A A
عبدالله البرقاوي - مكة المكرمة
28
28,026

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه بالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام سائق حافلة بقيادتها داخل العاصمة المقدسة بأسلوب غير نظامي وبتصرفات غير طبيعية، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال -بفضلٍ من الله- عن تحديد هوية السائق الذي ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه وهو مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من العمر.

وأبان الرائد "الغامدي" أنه جرى إيقافه، واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه.

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